توريد 175 غاطس لابار الرى وحفر 50 عين سطحيه بالوادى الجديد

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بأنه تلبية لمطالب المحافظه قامت وزارة الموارد المائية والري بإصدار أمر توريد لشراء 165 غاطس اعتبارا من العام الجديد وذلك لحل مشكله تعطل أبار الرى واستبدال الغواطس القديمة.

كما وافق الوزير على التصريح لعدد 50 عين سطحيه طبقا للمواقع المحددة بالإحداثيات مع ضرورة إقرار بتوفير الشروط المتمثلة في العمل بالطاقة الشمسية واستخدام الري الحديث ( رش – تنقيط )

>وعلى جانب أخر وافق وزير الموارد المائيه والرى على تقنين واضعى اليد قبل عام 2006 مع اعتبار العيون السطحية رى دائم لمده 3 سنوات.

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