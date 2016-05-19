بالفيديو والصور – اشتباكات عنيفة بين جماهير ليفربول وإشبيلية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين بعض جماهير ليفربول وإشبيلية على مداخل استاد سانت جاكوب بارك معقل نادي بازل السويسري قبل انطلاق نهائي الدوري الأوروبي.

واستحوذت جماهير ليفربول على غالبية التذاكر المطروحة للمباراة بـ35 ألف مشجع، بينما باع إشبيلية سبعة آلاف تذكرة فقط من تسعة طلبهم النادي.

وحضرت قوات مكافحة الشغب الجماهيري للفصل بين الجماهير في محيط استاد بازل، كما قوبلت الاشتباكات بصافرات استهجان من قبل الغالبية في المدرجات.

ويسعى ليفربول ثامن الدوري الإنجليزي في إنقاذ موسمه الخالي من البطولات أمام حامل اللقب أربع مرات منهم أخر لقبين على التوالي.

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