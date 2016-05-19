الدوري_الأوروبي - أنت الحكم.. هل حُرم ليفربول من ركلتي جزاء أمام إشبيلية؟

حرم الحكم السويدي جوناس إيركسون فريق ليفربول من ركلتي جزاء أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي خلال الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف، لكنه كاد أن يضاعف نتيجة لمستي يد لثنائي دفاع إشبيلية في لعبتين مختلفتين.

ففي الدقيقة 12 مر فيرمينيو من سيرجيو إسكوديرو الذي عرقله بساقه ولمست الكرة يده، لكن السويدي أمر باستئناف اللعب.

وفي الدقيقة 40 مرر دانيل ستوريدج كرة أرضية لكن يد كريتشوفياك لاعب إشبيلية ارتطمت في الكرة رغم أنها أرضية ومعها استئناف اللعب.

شاهد اللقطتين واحكم بنفسك هل تحتسب أحدهما ركلة جزاء أم الثنائي؟