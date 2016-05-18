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فوز 3 من أعضاء تدريس جامعة بنى سويف بجوائز الدولة لعام 2015‎

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فوز 3 من أعضاء تدريس جامعة بنى سويف بجوائز الدولة لعام 2015‎ فوز 3 من أعضاء تدريس جامعة بنى سويف بجوائز الدولة لعام 2015‎

الدكتور أمين لطفى – رئيس جامعة بني سويف

مراسل – «ONA»:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فوز ثلاث علماء من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجية لعام 2015، تم اختيارهم من بين 500 باحث من مختلف الجامعات المصرية، بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أوضح الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الفائزين هم الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فاز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة  لعام 2015، والتي تبلغ قيمتها مائة ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة من الأكاديمية، وذلك على مجمل أبحاثه العلمية في مجال النانو تكنولوجي.

وأضاف أن الدكتور خالد رشاد بكلية الصيدلة، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية والصيدلية عن مجمل أبحاثه؛ حيث قام الباحث بنشر أكثر من 50 بحث في مجلات دولية متخصصة ذات معامل تأثير عالي، لافتًا إلى أن الجائزه تعد أول جائزة في العلوم الطبية  تحصل عليها الجامعة وتبلغ قيمتها خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية.

وتابع: الدكتور وائل نبيل مرسى بكلية العلوم، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيلوجية لعام.

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