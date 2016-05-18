محافظ دمياط يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات البنية الأساسية والخدمية

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الموقف التنفيذى لمشروعات البنية الأساسية والخدمية والمنشآت التعليمية والشبابية بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء الجهات المعنية وتشمل المشروعات التى سيتم تسليمها فى 30/6/2016.

واستهل المحافظ الاجتماع باستعجال إنهاء الأعمال المدنية والمرافق الخدمية ورصف الشوارع حول عمارات الإسكان الاجتماعى بموقعى منطفة شطا وعزبة البرج وكفر سعد والزرقا وكفر البطيخ والركابية، واطمئن المحافظ على نسب تنفيذ المشروع التى بلغت 100% بجميع مواقع الإسكان بالمحافظة عدا عمارتين بعزبة البرج حيث تبلغ النسبة 85%.

كما بحث المحافظ مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحى بمنطقة شطا لخدمة العمارات السكنية والقرية والمناطق المحرومة حيث أكد المهندس طارق موسى رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بأن المشروع سوف يخدم منطقة شطا بالكامل بالإضافة للإسكان الاجتماعى وجارٍ أعمال التصميم للمشروع.

كما تناول المحافظ خلال الاجتماع بحث النسب التنفيذية بمشروع توسعات محطة مياه البستان حيث بلغت 90% والمتبقى فى أعمال المرشحات وتم منح الشركة المنفذة مهلة حتى 30/9 لإنهاء الأعمال.

أما بخصوص مشروع توسعات محطة مياه كفر سليمان البحرى فقد تم اعتماد أعمال إضافية بطول كيلو متر لربط الخط المغزى بخزان المياه وطلب المحافظ من شركة مياه الشرب اعتماد تسليم المشروع بعد تنفيذ الأعمال الإضافية ومن ثم استلام الخزان.

وعلى صعيد دفع المشروعات المتوقفة للصرف الصحى بقرى دمياط.. فقد تابع المحافظ النسب التنفيذية لمشروع كل قرية على حدة وبحث أهم المعوقات وأسباب تأخر إنهاء المشروع حيث يأتى عدم تدبير قطع الاراضى تبرع المواطنين لتوسعة المحطات الرئيسية أو إنشاء روافع أو مد خطوط طرد أحد أهم المعوقات.

وتابع المحافظ موقف الصرف الصحى بعزبة اللحم بنسبة تنفيذ 95% وجارى أعمال المجلس.. كما استعجل إجراءات مشروع الصرف الصحى لقرى شط جريبة والسنانية وجار تدبير الأراضى ومن المنتظر الانتهاء من المشروع فى 6/ 2018 .

كما يجرى التوريد للأعمال الكهروميكانيكية لمحطة صرف صحى رأس البر، وكذلك مشروع الصرف الصحى بالعنانية يجرى تسليمه بنسبة تنفيذ 100% للشبكات وخطوط الطرد والمحطة الرئيسية.

وكذلك السيالة بنسبة 100% وكفر المنازلة المحطة الرئيسية من 2008 والفرعية فى 6/2017 وميت الشيوخ جارى تسليم وصرف صحى قرية البستان الشبكات 95% وخط الطرد 70% ومحطة الرافع 75%.

وحث المحافظ على دفع تنفيذ المشروعات بقرى الضهرة والنجارين والسالمية وحل مشكلة تخصيص قطعة أرض لمشروعى الغوابين وقرية العطوى، وطلب المحافظ بإعداد قائمة بالمشروعات التى سيتم افتتاحها قبل 30/6/2016.

كان الدكتور المحافظ قد قام بعدة مساع لإنهاء موافقة وزارة الزراعة على تخصيص العديد من قطع أراضى محطات الروافع بالقرى المحرومة أو الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة دمياط كمحطة ميت الشيوخ والركابية ومنطقة النجارين التابعة لكفر البطيخ.

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