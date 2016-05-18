بالصور.. رابع أكبر سفينة سياحية بالعالم تعبر قناة السويس

مراسل – «ONA»:

عبرت قناة السويس، اليوم الأربعاء، لأول مرة، السفينة السياحية العملاقة OVATION OF THE SEAS، والتي ترفع علم جزر البهاما، ضمن قافلة الشمال القادمة من بورسعيد، وذلك في إطار جولتها البحرية السياحية العالمية قادمة من بيريوس اليونانية ومتجهة إلى ميناء العقبة بالأردن.

يأتي عبور السفينة لقناة السويس بعد مرور شهر واحد من انطلاق أولى رحلاتها، عبر الخط الملاحي “Royal Caribbean International” المتخصص في تشغيل السفن السياحية، إذ دخلت السفينة الخدمة في 14 أبريل 2016.

وتطبيقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في استقبال السفن التي تعبر القناة لأول مرة، صعد على متن السفينة المهندس محمود بشاري عضو مجلس إدارة الهيئة مدير إدارة شئون العاملين، نائباً عن الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة للترحيب بطاقم السفينة والاطمئنان على سلامة سير الرحلة بالمجرى الملاحى.

وتعد “Ovation Of The Seas” رابع أكبر سفينة سياحية على مستوى العالم، حيث يبلغ طول السفينة 347 متر وعرضها 41 متر بغاطس 9 متر وأقصى سرعة لها 22 عقدة، كما تصل الحمولة الكلية للسفينة 168.666 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 5000 راكب.

وأكد المهندس محمود بشاري أن عبور السفينة السياحية العملاقة يُعد نجاحاً لاستراتيجية هيئة قناة السويس في جذب السفن السياحية، فضلاً عن كونها شهادة دولية لمطابقة المجرى الملاحي لأعلى مستويات السلامة والأمان العالميين.

وأهدى المهندس محمود بشاري مدير إدارة شئون العاملين نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للسيد جيمس نازار مساعد ربان السفينة، كما قدم فريق الإعلام بالهيئة لركاب السفينة مجموعة من الأسطوانات التعريفية والنشرات التوضيحية للتعريف بالهيئة ودورها في خدمة حركة التجارة العالمية.