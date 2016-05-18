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الوصفه الأمثل والأنجح على الإطلاق لتخسس 20 كيلوا فى الشهر

  • الصحة
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الوصفه الأمثل والأنجح على الإطلاق لتخسس 20 كيلوا فى الشهر الوصفه الأمثل والأنجح على الإطلاق لتخسس 20 كيلوا فى الشهر

أصبحت مشكلة فقدان الوزن من أكثر المشاكل التي تواجه الكثيرين، خاصة الذين يمتلكون شهية كبيرة وضعف ناحية الطعام، لهذا إنتشر مرض السمنة بشكل كبير جدًا مؤخرًا، وأصبح هو مرض العصر الذي لا يقتصر على كبار السن فقط ولكن انتشر بين الشباب كذلك .
وعادتًا ما يتهرب مريضي السمنه من أنواع الرجيم المختلفة لأنها تحرمهم من كميات الطعام اليومية التي إعتادوا عليها وتجعلهم يشعرون بالحرمان، مما يجعلهم يلجأون للحلول الخاصة بأنواع الرجيم المختلفة.
لهذا سنقدم لكم وصفة جميلة جدًا سهلة ومجربة مع الكثير من الحالات، التي نجحت معهم هذه الوصفة وأثبتت نجاح كبير، فهذه الوصفه مميزه لسهولتها في الإستخدام خاصتًا الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن قبل شهر رمضان المبارك

مكونات الوصفة:
ملعقة واحدة من الردة أو النخالة .
علبة زبادي خالي الدسم .
ملعقة من الشمر .


طريقة الإستعمال:
قبل أن تتناولي أي وجبة على مدار اليوم قومي بإحضار علبة من الزبادي وأزيلي الوجه، أو إستعملي نوع زبادي خالي الدسم، وأضيفي إليها ملعقة من الشمر، وملعقة من الردة، وأخلطيهم بشكل جيد، وتناولي هذه الخلطة قبل كل وجبة بخمس دقائق فقط، ويجب الإستمرار على هذه الخلطة حتى الحصول على القوام المناسب، وبعد شهر واحد من إستخدامك لهذه الوصفة ستخسرين وزن كبير من المناطق المترهلة بجسدك وبخاصة منطقة البطن والأرداف.

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