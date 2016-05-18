5 أسباب لن تجعلك تذهب إلى سريرك قبل وضع قشرة ليمون أسفل قدميك حتى الصباح

مع دخول فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ جدا ، تبدأ بعض ألام الجسم في الظهور والتأثير على الحركة العامة للإنسان ، حيث السير لمسافات طويلة سيرا على الأقدام يؤثر سلبا على صحة قدميك ، بالإضافة إلى العديد من أعراض الأمراض التي تبدأ في الظهور في فصل الصيف الحار . وفي هذا الموضوع نتناول حلا طبيا بسيطا وفعال للغاية يساعدك على التخلص من تلك الألام بسهولة وبدون أى تكلفة.

لن تتخيل كمية الفوائد الطبية التي قد تحصل عليها عندما تقوم بوضع قشرة ليمونة واحدة فقط أسفل قدميك ، فقد تخلصك تلك الوصفة الطبية البسيطة جدا والفعالة للغاية من الألام المزمنة التي تنغص عليك حياتك الطبيعية مثل ألام الجلد والبشرة ، بالإضافة إلى ألام الصداع . ناهيك عن الفوائد الصحية الكثيرة التي يقدمها الليمون الطبيعي للجسم والتي لا يجب إهمالها على الإطلاق للحصول على جسم صحي ونشط .

يقوم الليمون بمساعدتك على التخلص من أمراض الجلد والبشرة، حيث يحتوي الليمون على العديد من المواد المضادة للأكسدة والتي بدروها تساعد بشكل كبير وفعال وطبيعي جدا في القضاء على مشاكل البشرة .

يحتوي الليمون على فيتامين G ، ذلك الفيتامين الذي يعمل بشكل غير طبيعي على القضاء على مشكلة تجاعيد البشرة وغيوبها .

يحتوي الليمون على فيتامين C ، ذلك الفيتامين الذي يعمل على تحييد الجذور الحرة والتي تتعلق بشكل مباشر بظهور علامات الشيخوخة وكبر السن مثل تجاعيد الوجه والبشرة وغيرها .

بالإضافة الى فعالية الليمون في القضاء على مشاكل إرتفاع ضغط الدم ، فإنه ايضا يعمل على تعزيز الأوعية الدموية وبالتالي منع فرص الإصابة بالنزيف الداخلي .

ماسك الليمون يعمل بشكل فعال وخرافي على تفتيح البشرة وحمايتها من الغيوب والإسمرار .

لذلك فإن الليمون يحتوي على الفوئد الطبية الرائعة التي يجب إستغلاها أفضل إستغلال ، فكل ما عليك فقط لتجربة هذه الوصفة الطبية هو ان تقوم بقطع ليمونة إلى نصفين متساويين ، ثم تقوم بتثبيت نصف الليمونة على كعبك وارتدى جورب لضمان تثبيت الليمونة بشكل جيد وأتركها الى الصباح وقم بتكرار تلك العملية لمدة أسبوع على الأقل وسوف تدهشك النتائج بالفعل .

شبكةعيونالإخبارية

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