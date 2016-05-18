يعتبر البصل من احد المكونات الطبيعية المتميزة بتعدد فوائدها الصحية و العلاجية نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال من خلال مقال مذهل يشمل فوائد زيت البصل.

إذا كنت لم تسمع كثيرا عن زيت البصل ولا تعرف ما هى فوائده الصحية وما هى استخداماته فإننا من خلال هذه المقالة سوف نلقى الضوء على هذا الموضوع حيث أننا سوف نقوم بعرض أهم الفوائد الصحية والاستخدامات المتعددة والكثيرة لزيت البصل فإذا أردتم التعرف على هذه الفوائد والاستخدامات فتابعوا القراءة معنا

نقدم لكم فوائد زيت البصل

1- منع تساقط الشعر

> إن عدد كبير من الأشخاص يعانون من مشكلة تساقط الشعر ويقومون بشراء المنتجات باهظة التكاليف من اجل التغلب على هذه المكشلة وهذا يرجع غلى جهلهم بان زيت البصل له قدرة فائقة على منع تساقط الشعر ويرجع ذلك إلى احتواء زيت البصل على نسبة عالية من الأملاح المعدنية التى تساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه

> طريقة الاستخدام: يمكنك الحصول على زيت البصل من عند العطار وإذا لم تتمكنى من الحصول عليه فيمكنك أن تقومى بعصر البصل بنفسك بالمنزل واستخدام السائل الناتج عن طريق وضعه على الشعر وتدليك فروة الرأس به وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو ساعة غلا ربع ثم يتم غسيل الشعر بعد مرور الوقت بالماء والشامبو العادى الذي تستخدميه لشعرك دائما

>2- يعمل كمسكن للآلام

> كما يستخدم زيت البصل ايضا لتسكين الألم والقضاء عليه حيث يستخدم زيت البصل للقضاء على الصداع وعلى ألم الأسنان وألم الأذن وكذلك آلام الجسم المختلفة حيث أن له قدرة كبيرة ويحتوى على نسبة عالية من المواد التى تساعد على تخفيف الألم والقضاء عليه

> طريقة الاستخدام: يمكنك ان تقوم بشراء زيت البصل جاهزا أو أن تقوم بعصر البصل في المنزل للحصول على السائل ثم يتم دهان أجزاء الجسم التى تؤلمك بزيت البصل وتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم تقوم بعد ذلك بغسيله

>3- ضبط مستوى السكر في الدم

> ويساعد زيت البصل بشكل فعال جدا على ضبط مستوى السكر “الجلوكوز” في الدم وبالتالى فيوصى مرضى السكرى باستخدام زيت البصل دائما وطريقة الاستخدام سهلة للغاية حيث يمكن إضافة زيت البصل إلى الطعام عند طهيه وبالتالى يحصل الجسم على زيت البصل مما يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم

>4- علاج اضطرابات الجهاز الهضمى

> إن تناول زيت البصل بشكل دائم ومنتظم يساعد على تحسين عمل واداء الجهاز الهضمى وبالتالى فهو يساعد على تجنب حدوث عدد كبير من اضطرابات الجهاز الهضمى وكذلك يحمى من الأمراض المعدية فإذا كنت تعانى من مشاكل واضطربات الجهاز الهضمى كالامساك مثلا او التقلصات أو عسر الهضم او غيرها من اضطرابات الجهاز الهضمى فعليك ان تضيف زيت البصل والبصل نفسه إلى الطعام عند إعداده

>5- علاج مشاكل الجلد

> وزيت البصل مفيد وفعال جدا في علاج عدد كبير من مشاكل الجلد والأمراض الجلدية مثل الاكزيما وكذلك حل مشكلة حب الشباب كما ان الاستدام المنتظم لزيت البصل يساعدك في الحصول على بشرة صحية وناضرة وطريقة الاستخدام هنا سهلة للغاية أيضا حيث يمكنك عمل تطبيق موضعى لزيت البصل أو عصير البصل على الجلد مباشرتا وغسيله بعد مرور من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع

>6- يساعد على سرعة شفاء الجروح

> إن زيت البصل لما له من خواص مطهره وخواص مضادة للبكتيريا فهو يساعد على شفاء الجروح بمعدل سريع للغاية وبالتالى فإذا كنت تعانى من وجود جرح في أحد اجزاء الجسم وأردت ان يتم شفاء هذا الجرح بشكل سريع فعليك بالتطبيق الموضعى لزيت البصل أيضا عليه وأن تتركه عليه حتى يجف تماما وبذلك سوف تتمكن من ان يتم شفاء هذا الجرح سريعا

>7- علاج الحمى

> كما ان استهلاك زيت البصل ايضا بشكل منتظم يساعد على علاج الحمى وعلى منع حدوثها ايضا كما يساعد على علاج آلام الجسم باكمله ولهذا الغرض يمكنك أن تقوم باستخدام زيت البصل في إعداد الطعام وبالتالى يدخل غلى الجسم وتحصل على فوائدة الصحية الكثيرة والمتعددة

>8- تأخير ظهور الشعر الأبيض

> كما يساعد ايضا زيت البصل وكذلك عصير البصل على تأخير نمو الشعر الأبيض في الرأس وبالتالى فهو مفيد جدا خصوصا للأشخاص الذين يعانون من ظهور الشعر الأبيض في الرأس أو الوجه مبكرا ويمكنك استخ\امه عن طريق التطبيق الموضعى له على الشعر وفروة الرأس

>9- تأخير ظهور التجاعيد

> ومن اهم فوائد زيت البصل ايضا هو انه يساعد على بناء مادة الكولاجين والتى تساعد على تحديد شكل الجلد ومنع ظهور التجاعيد وتساعد على نمو الشعر أيضا بشكل صحى وسريع وبالتالى فإذا كنت تعانى من ظهور التجاعيد المبكرة فعليك باستخدام زيت البصل للتخلص منها والقضاء عليها ايضا وتأخير ظهورها مرة أخرى

>10- مضاد حيوي طبيعي

> يعتبر زيت البصل ايضا مضاد حيويى طبيعى نظرا لخواصه المضادة للبكتيريا وبالتالى فهو يساعد على حماية الجسم من الإصابة بالامراض المعدية التى تنتج عن العدوى البكتيرية وبالتالى فهو يساعد كذلك على تعزيز صحة وقوة الجهاز المناعى بالجسم

> فزيت البصل له العديد والعديد من الفوائد الصحية وقد ذكرنا لكم اهم هذه الفوائد من خلال السطور السابقة نتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وأن تحرصوا فيما بعد على ان تستخدموا زيت البصل بانتظام للحصول على فوائدة

فوائد البصل الغير نهائية حيث إنه دائما مع الوقت والدرارسات يُكتشف فائدة جديدة للبصل :

1. محاربة السرطان : مستخلص البصل غني بمجموعة متنوعة من الكبريتيد ، والتي توفر بعض الحماية ضد نمو الورم . بعض الدراسات قد أظهرت أن الإستهلاك المنتظم من البصل يساعد في الحد من خطر عدة أنواع من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الفم وسرطان الحنجرة، سرطان المعدة، سرطان المريء، وسرطان المبيض . ويوصى أن تستهلك بصلة واحدة في اليوم للحماية من السرطان .

>2. فوائد القلب والأوعية الدموية : قد تبين أن الاستهلاك المنتظم للبصل يعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولسترول . ويعزى ذلك إلى مركبات الكبريت والكروم وفيتامين B6 في البصل ، مما يساعد على منع أمراض القلب عن طريق خفض مستويات نوع من الأحماض الامينية الذي يعتبر عامل من عوامل الخطر المحتملة للأزمة القلبية والسكتة الدماغية .

>3. خفض مستويات السكر في الدم : قد ثبت أن الاستهلاك المنتظم للبصل يعمل على خفض مستويات السكر في الدم . ووجدت الدراسة أن البصل يحتوي على الأليل بروبيل ثاني كبريتيد الذي يساعد على خفض مستويات الجلوكوز عن طريق زيادة كمية الأنسولين .

>4. يعزز صحة الجهاز الهضمي :

> البصل غني بالفلافونيدات الهائلة ، وهذه الفلافونيدات تساعد على خفض مخاطر الإصابة بسرطان القولون . وقد تبين أنه يمنع نمو الأورام في الحيوانات ويعمل على حماية خلايا القولون من الآثار الضارة لبعض المواد المسببة للسرطان .

>5. جيد للبشرة : البصل يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الغشاء المخاطي . ويمكن استخدامه على الدمامل والكدمات والجروح ، واسستخدام عصير البصل ممزوجا مع العسل يمكن أن يكون أفضل علاج منزلي لحب الشباب شاهد خلطة البصل للشعر

>6. تحفيز نمو الشعر : البصل غني بالكبريت التي يعد واحد من العناصر الغذائية الأساسية في تعزيز نمو الشعر . وقد أظهرت الدراسة أن استخدام عصير البصل على فروة الرأس مرتين في الأسبوع لمدة شهرين سوف يحفز نمو الشعر .

>7. يعالج الكوليرا : البصل هو وسيلة فعالة لعلاج الكوليرا . طحن حوالي 30 غراما من البصل مع الفلفل الأسود , ويتم تناوله من 2-3 مرات يوميا . هذا العلاج فعال لمرض الكوليرا . من ناحية أخرى، هذا يساعد أيضا على تقليل الإسهال والقيء .

>8. الحفاظ على صحة العظام : كشفت الدراسة التي نشرت في مجلة الزراعة وكيمياء الغذاء أن البصل يمتلك أيضا القدرة على بناء الأنسجة والعظام والأنسجة الضامة بسبب مادة تم تشخيصها حديثا في وصفه لعلاج الغضاريف . البصل مفيدة جدا للنساء اللتي هن في خطر للإصابة بهشاشة العظام . وهناك أيضا أدلة تشير إلى أن خطر كسر الورك في النساء بعد انقطاع الطمث قد خفض من خلال الاستهلاك المنتظم للبصل .

>9. علاج البرد والانفلونزا : البصل هو أيضا علاج عظيم لنزلات البرد والانفلونزا . الهنود استخدموه لدرء نزلات البرد والانفلونزا. منظمة الصحة العالمية معترفه بالبصل لقدرته على تخفيف أعراض الانفلونزا مثل السعال والتهاب الشعب الهوائية، والازدحام، والتهابات الجهاز التنفسي .

>10. تخفيف اضطرابات الأسنان : تظهر الأبحاث الأخيرة أن البصل يقتل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى . يمكن مضغ البصل الخام لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق لقتل جميع الجراثيم في الفم . يمكن وضع قطعة صغيرة من البصل على السن أو الأسنان المتضررة للمساعد أيضا في تخفيف آلام الأسنان .

>11. علاج الاضطرابات البولية : البصل له خصائص مدرة للبول ، والتي هي مفيدة في علاج الاضطرابات البولية . بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حرقان أثناء التبول شرب الماء المغلي مع 6 و 7 جرام من البصل قد يخفف من الأعراض .

>12. يمنع تجلط الدم : يعتبر البصل مضاد طبيعي للتخثر بسبب محتويات الكبريت التي تمنع تكتل الصفائح الدموية مما يساعد على منع تجلط الدم .

13. تحسين وظيفة الجهاز الهضمي : البصل مصدر جيد للألياف الغذائية والمواد الحيوية التي تشجع نمو البكتيريا الجيدة (البروبيوتيك) في الجهاز الهضمي، وبالتالي تحسن وظيفة الجهاز الهضمي.

>14. حماية ضد الحساسية : البصل مثل البصل الأحمر غنية بمادة الكيرسيتين وهي مضاد للأكسدة والتي يعرف أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحساسية . الفلافونويد تمنع انتاج الهستامين ومواد أخرى . وفقا لدراسة حديثة إن الأعراض المرتبطة بحمى القش تتقلص إلى حد كبير اذا تم تناول كميات كبيرة من الكيرسيتين . الجرعة الموصى بها هي 200-400 ملغ ثلاث مرات يوميا .

>15. فوائد مضادة للالتهابات : الكيرسيتين الموجود في البصل ، جنبا إلى جنب مع غيره من المواد يساعد على تعزيز جهاز المناعة السليم . هذه المواد بمثابة عوامل مضادة للالتهابات ، والتي تقلل من تأثير الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي .