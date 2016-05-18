الليمون والكمون الوصفة الحارقة للدهون والتي ستفقدكم 5 كيلو جرام من الوزن في أسبوع فقط

الليمون والكمون معا من اروع المواد الطبيعية المستخدمة لانقاص الوزن , فحلم الرشاقة والوزن المثالي اصبح يراود مخيلة الكثير من الناس , وهناك من يلهث وراء هذا الحلم ولكن دون جدوي, فلقد تداخلات الادوية والعلاجات الكيميائية والتي اصبحت كثيرة جدا مما جعل البعض يخشاها ويخشي اي اعراض جانبية ناتجة عن استخدامها . كما ان انظمة الرجيم والحميات الغذائية المتبعة باتت من اكثر الاشياء المملة في اتباعها لما تقتضيه من وقت ,لذا فهناك الكثير من اطباء الاعشاب والطب البديل ينصحون باللجوء الي الطبيعة للتخلص من الوزن الزائد ,ولن يستبدلوا اي مواد كيميائية وعلاجات بالأعشاب والزيوت الطبيعية التي تنفع ولا تضر . ولقد تكلم الدكتور حساسين كثيرا عن الوصفات التي قد تستخدم للتخسيس وخاصة لتخسيس الكرش ومن هذه الوصفات هي وصفة الكمون والليمون , وهذه الوصفة قد جربها الكثير ونتائجها مضمونه في فقدان 5 كيلو من الوزن الزائد في اسبوع ,ومن دون اي رجيم ولا مجهود فقط تنظيم مواعيد الاكل , وتخفيف الكميات , ومنع الاكل بعد السابعة مساءا .

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من الكمون الحصى او الحب الغير مطحون ,حبة من الليمون متوسطة الحجم , ماء مغلي .

طريقة اعداد الوصفة:

نغلي الماء ونضع فيه الكمون لغلي مرة واحدة فقط , وبعد نقطع الليمونة شرائح ونضعها بقشرها داخل الماء والكمون المغلي ونغطيها ,ونتركها من اول ساعات اليل ,الي اول ساعات النهار , ونحرص الا تقل المدة عن 8 ساعات ,وبعدها نقوم بتصفية المشروب ونتناوله علي الريق صباحا وقبل الوجبة بربع ساعة .

هذا المشروب يعلي معدل الحرق بشكل رائع ومضمون وامن ايضا, وبالمتابعة والاستمرار سوف يلاحظ فقدان الوزن واختفاء الكرش بالتدريج وبعد اسبوع قوموا بقياس الوزن وتعرفوا علي الفرق .

شبكةعيونالإخبارية

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