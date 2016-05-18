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تحت عيون كوبر - كريم حافظ يخسر نهائي كأس قبرص

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تحت عيون كوبر - كريم حافظ يخسر نهائي كأس قبرص تحت عيون كوبر - كريم حافظ يخسر نهائي كأس قبرص

خسر أومونيا نيقوسيا الذي يضم كريم حافظ نهائي كأس قبرص على يد أبولون ليماسول 2-1 يوم الأربعاء.

وشارك الظهير الأيسر المصري في المباراة كاملة تحت هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب ومساعده محمود فايز اللذان حضرا اللقاء من المدرجات.

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كريم حافظ البالغ من العمر 20 عاما انضم لمنتخب مصر مرة واحدة في عهد كوبر وكانت في شهر مايو الماضي.

وافتتح فوتيس بابوليس الأهداف لليماسول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل ريناتو مارجاكا في الدقيقة 51.

واقتنص أنجليس أنيجلو الفوز من زملاء كريم حافظ بهدف في الدقيقة 71.

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فيديو اليوم السابع

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