الأهلي يكشف لـ في الجول – كيف سيكرم صلاح وتوتي

ينوي النادي الأهلي تكريم ثنائي فريق روما محمد صلاح وفرانشيسكو توتي وذلك على هامش المباراة الودية التي ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبلة.

وتحدث سمير عدلي مدير إدارة العلاقات العامة بالأهلي لـFilGoal.com قائلا:"التكريم سيكون عبارة عن هدية من الكريستال عليها اسم وشعار الأهلي".

وأضاف"هذا أيضا مع علم الأهلي لإهدائه لثنائي فريق روما".

وواصل مدير العلاقات بالأهلي حديثه"لكن حتى الآن لم يتم تحديد إذا كان هذا التكريم سيقام على هامش المباراة أم خلال المؤتمر الصحفي لها".

يذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى دبي صباح يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق العاصمة الإيطالية على ملعب هزاع بن زايد.