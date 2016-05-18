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بالفيديو - ضربة جزاء قاتلة تطيح بالمقاصة خارج الكونفدرالية

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بالفيديو - ضربة جزاء قاتلة تطيح بالمقاصة خارج الكونفدرالية بالفيديو - ضربة جزاء قاتلة تطيح بالمقاصة خارج الكونفدرالية

ودع فريق مصر المقاصة كأس الكونفدرالية بعد التعادل مع أهلي طرابلس الليبي إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيوم في إياب دور الـ16 الثاني.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في تونس قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتأهل أهلي طرابلس بقاعدة الهدف خارج الأرض إلى دور المجموعات.

أحرز نانا بوكو هدفا في الدقيقة 18 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت السيطرة للمقاصة دون إحراز أهداف، وفي الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة حسني فتحي مدافع الفريق لمهاجم أهلي طرابلس.

وتصدى سند المورفلي لركلة الجزاء ووضعها على يمين محمود حمدي حارس المقاصة ليحرز هدفا قاتلا.

وتلك هي المشاركة الإفريقية الأولى في تاريخ مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المصري هذا العام.

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