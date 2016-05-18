جامعة هارفارد: تناول البطاطس 4 مرات فى الأسبوع يرفع ضغط الدم بمعدل 17%

كشف الموقع الإخبارى البريطانى "ديلى ميل" النقاب عن دراسة علمية حديثة أفادت بأن تناول البطاطس 4 مرات أسبوعيا يرفع من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أنه حتى البطاطس المسلوقة أو المشوية تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لافتين إلى أن المحمرة تحتوى على أكثر بكثير من الدهون بسبب عملية القلى، مما يثير مخاطر صحية أخرى.

وأشار الباحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد، إلى أن أكل أى شكل من أشكال البطاطس يمكن أن يسبب مشاكل فى ضغط الدم، مفسرين أن النشا هو السبب.

وأكد الباحثون أن البطاطس تدخل ضمن الكربوهيدرات النشوية التى تتحول بسرعة إلى سكريات فى الجسم، مما تتسبب فى ارتفاع حاد فى مستويات السكر فى الدم. ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 187000 من الرجال والنساء من الولايات المتحدة لمدة 20 عاماً.

وأظهرت النتائج، التى نشرت مؤخراً فى المجلة الطبية البريطانية، أن النساء اللواتى يتناولن البطاطس بانتظام قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالرجال.

ومع ذلك، وجد الباحثون أن الرجال أو النساء الذين يتناولون أربع حصص أو أكثر أسبوعيا من الخبز، والبطاطس المهروسة عانوا من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 11% مقارنة مع أولئك الذين تناولوا البطاطس أقل من مرة فى الشهر.

أما أولئك الذين أكلوا رقائق البطاطس أربع مرات أو أكثر فى الأسبوع كان لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 17%. الجدير بالذكر أن دراسة علمية سابقة أثبتت أن النساء اللواتى يتناولن البطاطس بمعدل 2-4 حصص أسبوعياً قد تكون فى خطر متزايد للإصابة بمرض السكرى أثناء الحمل بنسبة 27%.

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