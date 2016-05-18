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غدا.. مؤتمر طب قصر العينى السنوى بحضور مجدى يعقوب وعدد من الوزراء

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غدا.. مؤتمر طب قصر العينى السنوى بحضور مجدى يعقوب وعدد من الوزراء غدا.. مؤتمر طب قصر العينى السنوى بحضور مجدى يعقوب وعدد من الوزراء
تنظم كلية طب قصر العينى مؤتمر الكلية السنوى غدا الخميس لمدة يوم واحد، بحضور الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى الرئيس الشرفى للمؤتمر.

وقال الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى، إن الدكتور مجدى يعقوب يقوم بعرض تجربته فى عمليات القلب، وتجربته الشخصية خلال حياته ليكون قدوة للشباب للأطباء الشبان.

وقال فتحى إن المؤتمر يعتبر أهم مؤتمر أكاديمى يناقش تحديث التعليم الطبى المستمر، وتدريب الأطباء بحضور جميع أطباء الكلية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء.


>بالفيديو..اختيار مجدى يعقوب وعلى جمعة وأبو هشيمة ضمن الأكثر تأثيرا بالعالم العربى

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مصر 365

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