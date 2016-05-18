المصري يصعق الداخلية بـ«ثلاثية» في الدوري

حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزًا غاليًا على حساب نظيره فريق الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الممتاز.

أحرز هدفي فريق الداخلية اللاعب أحمد صديق عن طريق كرة ثابتة سددها صاروخية لتخترق شباك المصري في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الثاني صالح موسى في الدقيقة 90.

وسجل أهداف المصري أحمد رؤوف في الدقيقة 47، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب أحمد جمعه في الدقيقة 54، بينما أحرز الهدف الثالث أحمد مراد في الدقيقة 73.

واحتل المصري بهذه النتيجة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يقبع فريق الداخلية في المركز السادس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة.