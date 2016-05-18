اذا كنت تعاني من الاسهال و تبحث عن اهم الاسباب و طرق العلاج الطبيعي فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مذهل و صحي يشمل طرق علاج الاسهال في المنزل.

إن الإسهال يعتبر من الأمراض المزمنة المعروفة والتي قد تصيب أي شخص، وهو يحدث نتيجة العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو تناول طعام أو شرب ماء ملوث ويصاحبها شعور بألم في البطن وقد يؤدي الإسهال إلى حدوث جفاف إذا كان شديدا جدا، والإسهال يأخذ من يومين إلى أربعة أيام حتى يتم علاجه تماما وفقا للحالة المرضية، وفيما يلي فإننا سوف نقوم بعرض مجموعة من العلاجات المنزلية الهامة التي تساعدك على علاج الإسهال بشكل طبيعي فتعرفوا عليها معنا

الإسهال

إن هذا الاضطراب المزعج يصيب البالغين بمعدل أربع مرات في السنة، وتشتمل الأعراض على خروج براز رخو وسائل مصحوب غالبآ بتقلصات بطنية.الاسهال (Diarrhea) يستخدم هذا المصطلح للدلالة على ناتج عمل الامعاء (براز) ذي الطابع المائي والرخو. هذه الظاهرة منتشرة جدا لكنها لا تشكل خطرا على الحياة. معظم الناس يعانون من الاسهال، بمعدل مرة او اثنتين خلال السنة الواحدة.في معظم الحالات، يستمر الاسهال لمدة يومين او ثلاثة ايام ويتم علاج الاسهال ، بشكل عام، بواسطة ادوية تباع بدون وصفات طبيب. وثمة اشخاص يعانون من الاسهال الناجم عن متلازمة القولون المتهيج (العصبيIBS – Irritable bowel syndrome) او نتيجة لمجموعة اخرى من الامراض المعوية المزمنة.

أعراض الإسهال

يمكن تقسيم الاعراض المصاحبة للاسهال الى قسمين، الاسهال الخفيف (ليس حادا) والاسهال الحاد. وقد يكون ظهور الاسهال الحاد مؤشراً/ دليلا على وجود مرض اخر، اكثر حدة وخطورة.

> علامات الاسهال الحاد يمكن ان تشمل:

> •انتفاخ في تجويف البطن او تشنجات (مغص) معوية.

> •البراز الرخو.

> •البراز المائي.

> •الشعور الملح بضرورة عمل الامعاء.

> •الشعور بالغثيان والقيء.

> وعلاوة على ما ذكر اعلاه، قد تشمل اعراض الاسهال الحاد، ايضا، الاثار والاعراض الجانبية التالية:

> •وجود دم, لعاب او طعام لم يتم (لم يكتمل) هضمه كما يجب في البراز.

> •فقدان الوزن.

> •الحمى.

الحالات التي يتطلب فيها الذهاب إلي الطبيب

في الأطفال: جفاف الجلد و الحلق, عدم التبول لمدة 3 ساعات

> في الرضع أو 6 ساعات في الأطفال الأكبر سناً, الشعور بالتعب و الإجهاد, بكاء بدون دموع.

>في الكبار: لون أسود في البراز, الشعور بالعطش الشديد و عدم التبول بصورة طبيعية, دم في البراز, ألم شديد في المعدة, جفاف شديد في الحلق, جفاف الجلد.

> •إذا ما استمر الإسهال لمدة أكثر من 48 ساعة مع ارتفاع درجة الحرارة.

> •إذا كنت تستعمل بعض الأدوية التي قد تكون السبب في الإسهال.

> •إذا زادت عدد مرات الإسهال عن 8 مرات يومياً.

مضاعفاته

الاسهال المتواصل يسبب فقدان كميات كبيرة من السوائل ومركبات غذائية ضرورية للجسم. واذا عانى شخص ما من البراز الرخو والمائي اكثر من ثلاث مرات في اليوم ولم يكن يشرب كمية كافية من السوائل، فقد يصاب بالجفاف الذي يؤدي الى حدوث مضاعفات حادة تشكل خطرا على الحياة، اذا لم تتم معالجتها كما يجب.

> وينبغي ابلاغ الطبيب المعالج في حال الاصابة بحالات الاسهال المتواصل المصحوب باحدى العلامات والاعراض التالية:

> •بول داكن اللون

> •نزول كميات قليلة من البول عند التبول

> •تسارع في دقات القلب

> •الصداع

> •جفاف في الجلد

> •الشعور بالضيق وعدم الهدوء

> •التشوش والبلبة

> وقد يكون الجفاف عند الاطفال مصحوبا بواحدة، او اكثر، من العلامات والاعراض التالية:

> •جفاف في الفم او في اللسان.

> •عينان، او وجنتان، غائرتان.

> •انقطاع، او هبوط، في كمية الدموع.

> •هبوط في كمية الحفاضات المبللة.

> •عدم الهدوء او اللامبالاة.

> •بقاء الجلد متجعدا بعد قرصه، بدلا من ان يعود الى طبيعته الملساء.

علاج الاسهال في المنزل

1 – الزبادي

> إن الزبادي يعتبر من أهم العلاجات للإسهال حيث انه يعمل على إعادة توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء والقضاء على البكتيريا الضارة التي تؤدي إلى حدوث الإسهال، فقم بتناول كوبين فقط من الزبادي يوميا وسوف تتخلص من الإسهال تماما.

>2- الزنجبيل

> إن الزنجبيل من أهم المواد المستخدمة لعلاج تقلصات وألم البطن، ويمكنك أن تتناوله عن طريق عمل شاي الزنجبيل بإضافة شرائح من الزنجبيل إلى الماء المغلي لمدة دقائق ثم تصفيته وشربه مرتين أو ثلاثة مرات يوميا ويمكنك أن تقوم بإضافة ملعقة من العسل إليه للتحلية وإذا لم يكن الزنجبيل الطازج متوفر فيمكنك استخدام الزنجبيل المجفف.

>3- بذور الحلبة

> والحلبة تعتبر كذلك من أهم علاجات الإسهال ويمكنك تناولها عن طريق إضافتها إلى الزبادي أو خلطها مع بعض بذور الكمون وإضافتها إلى الزبادي أيضا وتناول هذا الخليط ثلاثة مرات يوميا حتى تتخلص تماما من الإسهال.

>4- خل التفاح

> وخل التفاح أيضا علاج رائع للإسهال حيث أنه يعمل كعامل مضاد للبكتيريا التي تسبب حدوث الإسهال ويمكنك استخدامه عن طريق إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء وشرب هذا المزيج مرة أو مرتين يوميا حتى يتم علاج الإسهال بشكل تام.

>5- شوربة الجزر

> وشوربة الجزر علاج رائع للإسهال خصوصا لدى الأطفال لأنها تمد الجسم بكل العناصر الغذائية التي يفقدها الجسم نتيجة للإسهال ويمكنك استخدامه عن طريق شراء نصف كيلو جزر وغسيله جيدا جدا وتقطيعه، ثم قم بطهي الجزر في الماء لمدة 15 دقيقة ثم قم بتصفية السائل وأضف إليه قليلا من الملح لضبط الطعم وقم بتناول هذه الشوربة يوميا لعدة أيام حتى يتم الشفاء من الإسهال تماما.

>6- الأرز الأبيض

> والأرز الأبيض هو من الأطعمة الموصى بتناولها أثناء حدوث الإسهال لأنه سهل الهضم كما انه يساعد على تقليل حدة الإسهال، فقم بتناول الأرز الأبيض دون إضافة أي توابل أو صوص وقم بزيادة الكمية تدريجيا حتى تتخلص من الإسهال تماما.

>7- تناول السوائل

> إن الإسهال يؤدي إلى حدوث الجفاف بالجسم خصوصا إذا كان شديدا، ولذلك فيجب أن تكثر من تناول الماء والمشروبات بأن تتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء وتناول الشوربة وشوربة الخضار وماء جوز الهند وابتعد عن تناول الكفايين وابتعد عن المشروبات الحمضية كعصير الطماطم وعصير الليمون.

>8- الموز

> الموز علاج رائع وفعال جدا لعج الإسهال وهذا يرجع لحتواءه على نسبة عالية من البكتين الذي يعتبر أحد انواع الألأياف الذائبة ويساعد على تقليل الإسهال والموز أيضا غني بعنصر البوتاسيوم الهام لمعظم العمليات الحيوية الصحية بالجسم، فإذا كنت تعاني من الأسهال فقم بتناول الموز الناضج يوميا حتى تتخلص من الإسهال.

>9- شاي الكاموميل

> إن شاي الكاموميل يساعد على تسكين الألأم والتقلصات المصاحبة لاضطرابات الجهاز الهضمي بما فيها الإسهال ويساعد على علاج التهابات الأمعاء ويمكنك الحصول على شاي الكامومسل عن طريق وضع ملعقة من زهور الكاموميل مع ملعقة من النعناع في كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفية الشاي وتناوله يوميا حتى تشفى تماما من الإسهال.

>10- زيت حبة البركة

> وحبة البركة أيضا هامة جدا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغازات والقولون والإسهال ويمكنك تناولها عن طريق خلط ملعقة زيت حبة البركة مع كوب من الزبادي وتناول هذا الخليط مرتين يوميا حتى تشفى تماما من الإسهال.

تعليمات شراب الاسهال كابكت Kapect

شراب كابكت يحتوي على اثنين من المكونات النشطة هما الكاولين والبكتين ، وهو يستخدم لعلاج الاسهال عن طريق التقليل من التقلصات العضلية للأمعاء عن نقل الأغذية والمواد البرازية من خلال القناة الهضمية ، وبالتالي يتم تقليل السرعة التي يتم بها دفع محتويات القناة الهضمية من خلال الأمعاء ، مما يسمح للمزيد من الوقت للمياه والشوارد ليتم استيعابها من محتويات الأمعاء مرة أخرى في الجسم ، وهذا يؤدي الى ان يصبح البراز أكثر تماسكاً وأقل كثيرا

الأسماء التجارية الأخرى :

> كابتين شراب

ما هي استخدامات شراب كابكت :

> – علاج الاسهال

تحذيرات عند تناول شراب كابكت :

– لا يتم اخذ هذا الدواء الا بعد استشارة الطبيب إذا بدأ الإسهال أثناء أو بعد أخذ جرعات من المضادات الحيوية ، وإذا كان الإسهال يحتوي على مخاط أصفر أو الأخضر أو الدم ، أو إذا كان مصحوب بارتفاع درجة الحرارة

> – الإسهال الحاد يسبب فقد المزيد من السوائل والملح ويمكن أن تصيب بالجفاف ، هذا الدواء يعامل فقط أعراض الإسهال ولا يعمل على ترطيب الجسم ، فيجب التعويض بشرب الكثير من السوائل ، او تناول محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم وهو مسحوق قابل للذوبان يحتوي على السكريات والأملاح

> – هذا الدواء قد يسبب النعاس

> – لا يجب تجاوز الجرعة الموصى بها من هذا الدواء

> – إذا استمرت الأعراض بعد 24 ساعة من العلاج لابد من طلب المشورة الطبية من الطبيب أو الصيدلي

استخدام شراب كابكت بحذر في الحالات التالية :

– انخفاض وظيفة الكلى

> – انخفاض وظائف الكبد

> – الربو

> – مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

> – غدة البروستات (تضخم البروستاتا)

> – الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)

> – انخفاض ضغط الدم

> – اضطرابات المسالك الصفراوية

> – الصرع

موانع استخدام شراب كابكت :

– الإسهال الناجم عن التهاب الأمعاء المرتبط باستخدام المضادات الحيوية (التهاب القولون المرتبط بالمضادات الحيوية)

> – الإسهال المرتبط مع الهجمات الحادة من التهاب القولون التقرحي

> – الظروف التي تمنع حركة الأمعاء مثل الإمساك ، وانسداد الأمعاء (العلوص) أو عند انتفاخ البطن

> – الشلل أو الخمول في الأمعاء يمنع نقل المواد من خلال القناة الهضمية (العلوص الشللي)

> – أشخاص لديهم نوبة الربو

> – وجود إصابة في الرأس

> – الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل الجمجمة)

الآثار الجانبية لشراب كابكت :

يجب عدم الاعتماد على هذا الدواء بكميات كبيرة ولفترة طويلة حتى تتجب الاثار الجانبية المذكورة ادناه والتي قد لا تحدث مع الاستخدام تبعا لتعليمات الطبيب :

> – الغثيان والقيء

> – الامساك

> – النعاس

> – صعوبة في التبول

> – جفاف الفم

> – التعرق

> – الصداع

> – احمرار الوجه

> – الطفح الجلدي

> – الحكة

> – التغيرات في معدل ضربات القلب

> – انخفاض ضغط الدم

> – تغيرات في المزاج

كيفية استخدام شراب كابكت :

– يجب استخدام شراب كابكت حسب توجيهات الطبيب

> – يجب رج الزجاجة جيدا قبل الاستخدام

> – لا يؤخذ أدوية أخرى في غضون 2 ساعة من أخذ شراب كابكت

> – إذا فاتت جرعة من شراب كابكت يتم تناولها عن التذكر ، ولكن إذا كان الوقت قريبا لتناول الجرعة التالية فتجاوز الجرعة المنسية والعودة الى الجدول الزمني الاعتيادي الخاص بك ولا تضاعف الجرعة

دراسات وابحاث :

> ذكرت احدى الدراسات انه لا ينبغي أن يستخدم هذا الدواء من قبل الناس الذين يتناولون الادوية المضادة للاكتئاب أوكسيديز المانع (MAOI) ، على سبيل المثال فينيلزين ، ترانيلسيبرومين ، إيزوكربوكسازيد أو موكلوبميد ، أو الذين أخذوا واحد من هذه الأدوية في خلال الـ 14 يوما الماضية قبل البدء في تناول هذا الدواء