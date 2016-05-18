11 استخدام جمالي للبطاطا

تمتاز البطاطا بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الخلطات الجمالية باستخدام البطاطا لبشرة نضرة وصحية

تتميز البطاطا عن غيرها من الخضراوات لطعهما المميز والمفضل من جميع الفئات العمرية وعلى اختلاف أشكال تحضيرها , وتتميز البطاطا بقيمتها الغذائية العالية لكونها غنية بالفيتامينات الأساسية , المعادن , الاحماض الدهنية , كاروتينويد والبولي فينول ( مصادر غنية بمُضادات الأكسدة المُقاومة لنمو الاورام الخبيثة ) .

يجهل غالبية الأشخاص وخاصة السيدات الأسرار الجمالية للبطاطا على البشرة والشعر ولا يقتصر أثرها على تغذية خلايا البشرة حيث تعمل كعلاج مُضاد للشيخوخة , مبيض ومنشط للبشرة وتحمل خصائص مُضادة للالتهاب , اذ أن محتواها الغني من فيتامين ( ج ) , مجموعة فيتامينات (ب) والمعادن كالبوتاسيوم , المغنيسيوم , الكالسيوم , الفسفور والزنك يجعل منها مصدراً طبيعياً لتحفيز تصنيع الكولاجين في خلايا البشرة وتجديد الخلايا واضفاء نضارة وجمال للبشرة .

يُحفز مزيج الأنزيمات الطبيعية في البطاطا , النشويات , السكر وفيتامين ( ج ) تقشير البشرة حيث تنتزع الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد , اما عن عصارة البطاطا القاعدية فثبت مفعولها المُضاد للميكروبات وتخليص البشرة من البكتيريا الضارة وسرعة شفائها بفعل البوتاسيوم المكون لها .

مجموعه من الخلطات الطبيعية المحضّرة من البطاطس للعناية بجمالك

1- للبشرة الدهنية

تخلط كمية متساوية من كل من عصير البطاطس مع عصير الليمون. كما يمكن إضافة القليل من العسل أيضا. ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ليعمل على تفتيح البشرة. كما أن كلا من البطاطس والليمون يساعدان على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة.

2- للبشرة الجافة

لأصحاب البشرة الجافة، يمكن تحضير قناع للوجه من البطاطس المسلوقة والمهروسة مع إضافة 2 ملعقة صغيرة من الحليب المجفف وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف جيدا للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

3- منظف للوجه

يخلط ربع كوب من الخيار المقطع المقشر مع 1/8 كوب من البطاطس الطازجة المقطعة في محضرة الطعام لمدة 20 ثانية. ثم تضاف بيضة واحدة مع كوب من الزبادي وملعقة صغيرة من صودا الخبز. ثم تخلط المكونات معًا لمدة دقيقة واحدة. ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ثم يشطف جيدا بالماء الفاتر.

4- للحفاظ على حيوية البشرة وشبابها

تخلط ثمرة من البطاطس مع 2 ملعقة كبيرة من عصير التفاح في محضرة الطعام. ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.

5- للتخلص من البثور وأثار حب الشباب

يحضر قناع للوجه من عصير البطاطس مع عصير الليمون والقليل من الطمي حتى تتشكل عجينة خفيفة. ثم يوضع الخليط على الوجه حتى يجف، ثم يغسل جيدا بالماء الفاتر متبوعًا بالماء البارد. كما ينصح باستعمال الكريم المرطب على البشرة مباشرةً بعد استعمال ذلك القناع.

6- شرائح البطاطس لتهدئة التهابات العينين

احتفظي بالقليل من شرائح البطاطس في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. ثم ضعيها على عينيك لتهدئة التهاباتهما.

7- للتخلص من الهالات السوداء

تستعمل شرائح البطاطس على العينين أيضا لعلاج الهالات السوداء حول هذه المنطقة لمدة 20 دقيقة ثم تشطف جيدا بالماء الفاتر. وهي فعّالة جدا لتفتيح المناطق الغامقة، حيث أن السائل داخل البطاطس يحتوي على نسبة عالية من النشا والتي تحتوي على إنزيم يسمى كاتاليز، الذي يساعد على الحد من الهالات السوداء تحت العينين.

8- لتفتيح البشرة

تدليك بشرة الوجه بقطعة من البطاطس الطازجة لمدة نصف ساعة يساعد على تفتيح البشرة، كما يعمل على التخلص من انتفاخات الوجه. كما ينبغي اتباع تلك الوصفة لثلاث مرات خلال الأسبوع.

9- لتهدئة التهابات الجلد والحروق

استعمال البطاطس المسلوقة والمهروسة على البشرة يساعد على تهدئة التهابات البشرة وعلاج حروق الجلد.

10- لتهدئة الحكة ولدغات الحشرات

تستعمل شريحة من البطاطس الطازجة على الأماكن المصابة لعدة دقائق. وتكرر تلك العملية لعدة مرات خلال اليوم.

11- لنمو الشعر

يحضر خليط من 2 ملعقة كبيرة من كل عصير البطاطس مع عصير الألوفيرا، وملعقة كبيرة من العسل. ثم يتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط ثم يشطف جيدا بعد ساعتين.

وصفات عصير البطاطس للعناية بالجلد :

وضع عصير البطاطس على الجلد على أساس منتظم له آثار كبيرة . انه امر رائع لعلاج العيوب ، وحروق الشمس ، والدوائر السوداء ، والخطوط الدقيقة والجلد الممل ، في الوقت نفسه ، عصير البطاطس يمكن استخدامها لإعداد وصفات الجمال ، والتي يمكن أن تقطع شوطا طويلا في حل مشاكل جمالك ومنها :

1. لنظام مكافحة الشيخوخة :

في حين أن الشيخوخة هي عملية طبيعية التي تلد مشاكل مختلفة مثل الخطوط الدقيقة ، التجاعيد والجفاف ، يمكن أن عصير البطاطس يكون بمثابة المنقذ بك في إزالة علامات الشيخوخة . مزيج اللبن الرائب وعصير البطاطس بكميات متساوية . إضافة ملعقة من زيت الزيتو . هذا القناع للوجه هو وسيلة رائعة لترطيب بشرتك وإحداث خفض كبير في علامات الشيخوخة . زيت الزيتون مع عصير البطاطس ، هي فعالة جدا ضد الهالات السوداء

2. للحصول على تأثير الجلد الطبيعي :

خلط عصير البطاطس مع عصير الليمون بكميات متساوية . البطاطس لها خصائص التبييض الطبيعية ، لذلك عصير البطاطس مع عصير الليمون ، والذي يعرف أيضا عن آثار التبيض فيه ، يمكن أن تعمل العجائب في تفتيح البشرة الداكنة بطريقة طبيعية . تطبيق هذا الخليط على البقع الداكنة لديك على الجلد ، بانتظام سوف يخففون المناطق المظلمة بشكل كبير

3. لتطهير المسام :

إعداد المطهر الطبيعي عن طريق الجمع بين خمس ملاعق من عصير البطاطس وملعقة من صودا الخبز في كوب من الماء. تطبيقه على بشرتك بدقة لتطهير مسام الجلد الخاص بك

4. لعلاج العيون المنتفخة :

خلط عصير البطاطس وعصير الخيار بكميات متساوية ، تطبيق العصير على الجلد حول عينيك ، اتركه لمدة 15 دقيقة ، ومن المعروف أن كلا من عصير البطاطس وعصير الخيار يكون لها تأثير مهدئ معا ، فإنها تعمل على تهدئة العيون المتعبة ، هذا العلاج فعال لعلاج انتفاخ العينين

5. للحصول على نسيج الجلد لا تشوبه شائبة :

خلط عصير البطاطس وعصير الليمون . استخدام هذا حزمة الوجه للحصول على بشرة خالية من العيوب بلا دهون ، وشحوم ، وعيب حب الشباب

6. جفاف الجلد :

المستحضرات والكريمات ليست كافية لعلاج مشاكل جفاف الجلد . شرب كوب من عصير البطاطا هو جيد حقا لحفظ السموم بعيدا عن جسمك والحفاظ على بشرتك رطبة

7. حروق الشمس :

عصير البطاطس يفعل العجائب لتهدئة الجلد الذي أحرقته الشمس أيضا ، مجرد وضعه على المناطق المصابة ، وسوف تحصل على مهدئا وإحساس تبريد جيد من بعد التطبيق

8. الهالات السوداء حول العين :

خلط عصر البطاطس مع زيت الزيتون . إبقاء هذا الخليط جانبا ، وضع العسل على مناطق حول عينيك بما في ذلك زاوية العينين والدوائر السوداء ، اتركه لمدة 5 دقائق ، بعدها ضع مزيج عصير البطاطس وزيت الزيتون على هذه المناطق ، يغسل بعد 15 دقيقة ، استخدام هذا العلاج على أيام بديلة لإزالة التجاعيد والهالات السوداء

كيفية استخراج عصير البطاطس ؟

من أجل استخدام عصير البطاطس في وصفات الجمال، استخدم البطاطس العضوية الخالية من المبيدات الحشرية ، غسلها جيدا وتقطع إلى قطع صغيرة . وضعها في العصارة ، بحيث يمكنك استخراج العصير من دون أي مشكلة . إذا لم يكن لديك عصارة ، عصر البطاطس واستخراج العصير من خلال الضغط على البطاطس المبشورة

من استخدامات البطاطا

الهالات السوداء :

تستخدم عصارة البطاطا للتخلص من الهالات السوداء المحيطة بالعين , حيث تُقطع البطاطا الغير مطبوخة الى شرائح وتوضع بشكل مباشر على العينين كمبيض طبيعي ولمدة تتراوح بين 15 – 20 دقيقة وتُغسل العينين بماء دافيء .

التجاعيد :

تُعد البطاطا عاملاً طبيعياً مُضاداً الشيخوخة حيث تُحفز محتوياتها على الحد من ظهور التجاعيد أو تبطيء من عقارب الساعة والحصول على بشرة نضرة ومتألقة . يُوصى بغسل الوجه وبشكل منتظم بعصير البطاطا .

حروق الشمس :

تُعد البطاطا مركباً طبيعياً ومتوافر في جميع المنازل لعلاج الحروق الناجمة عن التعرض المُطول لأشعة الشمس من خلال وضع البطاطا المبشورة أو عصير البطاطا مباشرة على منطقة الحرق للتخفيف من الألم وتسريع شفاء المنطقة المتضررة . يُوصى بوضع عصير البطاطا مباشرة على الجلد قبل التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخاصة في أوقات الذروة لحماية البشرة من الحروق .

تبييض الوجه :

يُستخدم قناع البطاطا المُحضر منزلياً لاضفاء نضارة ساطعه للبشرة وتفتيح البقع الجلدية الداكنة الغير مرغوب بها , حيث تُفرك البشرة بمبروش البطاطا وتترك لمدة 20 دقيقة ويُغسل الوجه بماء فاتر . تُعد البطاطا مادة طبيعية قادرة على امتصاص الزيوت الزيوت الزائدة في البشرة ومنحها توهجاً طبيعياً .

الشعر الرمادي ( الشيب ) :

تستخدم البطاطا كمصدر لتنشيط بصيلات الشعر ويُنصح بتقشيرها ووضع القشور في وعاء مع كمية مناسبة من الماء وغلي الخليط والاحتفاظ بالماء المغلي وشطف الشعر به بعد غسله كالمعتاد مما ييُضفي قتامة للون الشعر الرمادي واستعادة لونه الأصلي .

للحصول على شعر صحي :

تُبشر البطاطا الغير مطبوخة ويمزج الناتج المبشور ويُعصر بشكل جيد للتخلص من محتواه من الماء الذي يُضاف اليه بيضة واحدة وثلاث نقاط من عصير الليمون ويخلط بشكل جيد ويوضع على الشعر وفروة الرأس ليصل الخليط الى الجذور . يترك الخليط لمدة 20 – 25 دقيقة ويُغسل الشعر بالشامبو والماء الدافيء .