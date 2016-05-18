تسبب المشروبات الغازية بالكثير من الامراض الصحية والاضرار في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الامراض الصحية التي تسببها المشروبات الغازية

الكثير من الناس مولعا بحبه للمشروبات الغازية او المرطبات بمختلف انواعها خاصة في فصل الصيف وللتخلص من العطش وكثيرا منهم توقف عن الحمية الغذائية بسبب حبه للمشروبات الغازية فما هي المخاطر التي تنجم عن شربها وماهو اصل هذه المشروبات؟

ماهي اصل المشروبات الغازية؟

يعود اختراع المشروبات الغازية إلى العام ( 1886 ) م عندما قام الصيدلاني جون بامبرتون بمدينة اطلنطا الامريكية بتحضير وصفة مشروبه الغازي الأول في مختبره ، ثم مالبث أن بدأ يروج لهذا الشراب مقابل خمسة سنتات أمريكية .ولم يتوقع جون بامبرتون هذا أن يصبح اختراعه فيما بعد المشروب الشعبي لأاول في العالم إذ تشير جميع الاحصائيات في أيامنا هذه إلى أن استهلاكها يزيد بشكل دراماتيكي لا يمكن تصوره إذ بلغ استهلاك الولايات المتحدة وحدها عام ( 2000 ) م أكثر من ( 5 ) بليون غالون .

7 امراض تسببها المشروبات الغازية

زيادة الوزن

احتواء المشروبات الغازية على نسبة كبيرة من السكر يساعد على تراكم السعرات الحرارية في الجسم على هيئة دهون مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المزعجة.

السكري

أثبتت دراسة علمية نشرتها مجلة “جاما” للطب أن تناول المشروبات الغازية 3 مرات يوميًا يساعد في الإصابة بمرض السكري نتيجة ارتفاع نسبة السكر في تلك المشروبات.

السرطان

أثبتت دراسة علمية أجرتها الجمعية الملكية للكمياء أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة من الألوان الصناعية التي تتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية.

النقرس

أثبتت دراسة علمية أن تناول المشروبات الغازية يتسبب في ارتفاع نسبة التعرض للنقرس إلى 75% وذلك لتسببها في زيادة نسبة اليوريك أسيد في الدم.

الكبد

تؤثر المشروبات الغازية على صحة الكبد وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من سكر الفراكتوز الذي يتحول إلى دهون متراكمة على الكبد مما يؤدي إلى تلف الكبد.

الكلى

تناول كوبين من المشروبات الغازية يوميًا يؤدي إلى تلف الكلى، حيث أثبتت دراسة علمية بجامعة أوساكا باليابان أن تناول المشروبات الغازية يوميًا ولمدة 3 أعوام يعمل على زيادة الربوتين داخل البول مما يدل على تلف الكلى.

الجفاف

تتسبب المشروبات الغازية في الإصابة بجفاف الجسم حيث إنها تحتوي على نسبة من الكافيين والذي يعتبر مدر للبول ويعمل على تخليص الجسم من المياه أول بأول.

مخاطر المشروبات الغازية واضرارها على الصحة:

– السمنة و زيادة الوزن :

إن شرب عبوة واحدة من المشروبات الغازية يومياً ، و التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى زيادة نصف كيلو غرام شهرياً، أي ستة كيلو غرامات سنوياً ، و ستون كيلو غراما خلال عشر سنوات .

-مشروبات الدايت تسبب سمنة أكثر

و تسبب مشروبات الدايت المحلاة بالمحليات الصناعية ، والخالية من السكر ، نفس الأثر إذ أنها تسبب أيضاً زيادة في وزن الجسم بنسبة أعلى من تلك التي تحدثها المشروبات الغازية العادية المحتوية على السكر ، وذلك نظراً لما تحدثه من تفاعلات هرمونية في الجسم .

– تلف الكبد :

إن التناول المفرط للمشروبات الغازية يزيد من احتمال خطر حدوث تشمع الكبد بشكل قد يفوق ما تحدثه المشروبات الكحولية !!!

– تسوس الأسنان :

تذيب المشروبات الغازية بفعالية كبيرة طبقة المينا في الأسنان ( الطبقة الخارجية ) ، لانها تحتوي على العديد من الأحماض في تركيبها ، لذلك فإنها تزيد من احتمال حدوث تسوس الأسنان بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة مع ما تحدثه السكريات الموجودة في الحلويات على الأسنان .

– حصوات الكلى و الأمراض الكلوية المزمنة :

إن شرب أكثر من أربع عبوات أسبوعياً بحجم ( 250 ) مل ليتر ، يزيد من احتمال حدوث حصوات الكلى بـ ( 15 ) % ، وذلك بسبب احتوائها على حمض الفوسفور ( فوسفوريك أسيد ) الذي يغير من تركيب البول في الجسم .

– مرض السكري :

بما أن المشروبات الغازية تسبب السمنة فإنها ، و بدون أي نقاش تمهد للاصابة بداء السكري ، وذلك لأن السمنة تترافق مع زيادة في عدد خلايا الجسم التي تحتاج إلى كميات أكبر ، و أكبر من (( الانسولين )) هذا بالاضافة ، إلى أن كمية السكر الموجودة في عبوة واحدة منها تشكل فور تناولها عبئا ثقيلاً على الجسم لاستقلابها ، وحرقها .

– الارتجاع المريئي :

وهو عبارة عن خروج العصارة المعدية شديدة الحموضة من المعدة إلى المرئ ، مما يسبب تخريشاً قوياً للمري ، وشعوراً مزعجاً بالحموضة و الحرقة يمتد إلى آخر الفم .و يسبب الاستهلاك الزائد للمشروبات الغازية زيادة في حموضة المعدة ، ممايؤدي إلى حدوث تقلصات تحرض على فتح البوابة الفاصلة ما بين المعدة ، والمريء ، والموجودة في أعلى المعدة ، كما أن الغازات التي تحتويها هذه المشروبات تنطلق في المعدة لتتركز أسفل هذه البوابة ، و تضغط عليها كي تفتح ، وتخرج عصارة المعدة الحامضية إلى المريء .

– ترقق العظام و هشاشتها :

من المعلوم أن هناك نسبة عكسية بين نسبة الكالسيوم ، والفوسفور بالدم ، فإذا ما زاد إحدهما نقص الآخر ، والعكس بالعكس ، لذلك فإن زيادة الفوسفور بالدم تعني نقص الكالسيوم فيه ، و بما أن المشروبات الغازية تحتوي على حمض الفوسفور، الذي يزيد نسبة الفوسفور بالدم ، فإنها سوف تؤدي إلى نقص الكالسيوم بالدم ، و لتعويض هذا النقص يقوم الجسم بسحب الكالسيوم من العظام ، مما يؤدي إلى ضعفها ، والإصابة بمرض هشاشة العظام .

– ارتفاع ضغط الدم :

يسبب الاستهلاك المرتفع لهذه المشروبات سواء العادية منها ( المحتوية على السكر) ، أو الدايت ( المحلاة بالمحلايات صناعية ) ، ارتفاع ضغط الدم ، كما أنها تزيد من لزوجة الدم ، وحموضته ، وتضعف زيادة حموضة الدم مناعة الجسم ، وتمهد لإصابته بالعوامل المعدية .

– أمراض القلب :

إن استهلاك أكثر من عبوة واحد يومية من هذه المشروبات يؤدي الى ظهور ما يسمى ” بالمتلازمة الاستقلابية ” والتي هي عبارة عن أربعة أعراض تعبر عن وجود اضطرابات استقلابية في الجسم ، وهي :• زيادة الوزن.• ارتفاع ضغط الدم .• ارتفاع سكر الدم .• ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم .و تسبب المشروبات الغازية حدوث جميع هذه الأعراض ، ويكفي ظهور ثلاثة منها على الإنسان حتى يكون مرشحاً للإصابة بأمراض القلب ، والأوعية الدموية .

– الالتهابات و الاضطرابات المعدية المعوية :

تسبب هذه المشروبات نتيجة لحموضتها العالية زيادة في حموضة المعدة كما أسلفت ، مما يؤدي إلى زيادة تخريش جدرانها لذلك فهي تزيد من حدة حدوث الالتهابات المعدية ، لذلك يحذر الاطباء من شربها على الريق كما أنها تسبب خللاً كبيراً في التواز الحمضي القلوي للقناة الهضمية ، مما يؤدي إلى جعل القناة الهضمية ، و خصوصا المعدة ، و الأثنى عشر بيئة مناسبة لحدوث العلميات الالتهابية ، كما ينصح المصابون بالتهابات القولون بالامتناع عن هذه المشروبات تماماً .

أضرار المشروبات الغازية على الحامل

تعتبر المشروبات الغازية من المشروبات التي يمكن للمرأة الحامل تناولها، ولكن بكميات قليلة ومناسبة، لما لها من تأثير كبير على الجنين وعلى صحته، حيث إن مادة الكافيين الموجودة في المشروبات الغازية تعمل على تقليل نسبة تدفق الدم إلى المشيمة، الذي بدوره يبطئ عملية نمو الجنين من جهة ويسبب الإجهاض من جهة أخرى، بالإضافة إلى تأثير مادة الكافيين إلا أن الصبغات والنكهات والمواد الحافظة التي تصنع منها هذه المشروبات تؤثر بشكل كبير على الحمل وعلى سيره بشكل سليم وطبيعي.