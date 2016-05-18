«الوزراء»: 800 مليون جنيه للانتهاء من 43 ألف وحدة سكنية بالمحافظات

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، البدء فوراً فى تنفيذ مشروع ازدواج طريق “قنا ـ سوهاج” الصحراوى الغربى، بطول 140 كيلو متر، وبتكلفة تقدر بـ350 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، لمتابعة المشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها سواء التنموية أو الخدمية في محافظات أسوان وقنا والأقصر، بحضور وزراء التخطيط والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، والنقل، والسياحة، ومحافظتي قنا، والأقصر، وأسوان.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن الحكومة تولى أهمية قصوى للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بمحافظات الصعيد، وخاصة المشروعات ذات الواقع الايجابي على المواطنين والتي تحقق المصلحة المباشرة لهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسلة من الاجتماعات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع المحافظين لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها على ارض المحافظات سواء الجاري تنفيذها أو المتوقفة، لاتخاذ إجراءات فاعلة لدخول تلك المشروعات حيز التنفيذ.

وتقرر خلال الاجتماع، رصد 800 مليون جنيه لنهو تنفيذ 43 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية من مشروعات الإسكان القومي.

وعرض محافظو قنا والأقصر وأسوان، خلال الاجتماع، تقريرًا متكاملاً حول أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة، والاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمالها، وكذا المعوقات الإدارية التي تواجهها.

وفيما يتعلق بمشروعات محافظة الأقصر تمت الموافقة على استكمال مشروعات مياه الشرب في كل من محطة مياه إسنا, خزانات آرمنت, محطة مياه القرنة, محطة مياه البغدادى.

ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم باستغلال قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لإنشاء مدارس متفرقة بمحافظة الأقصر، كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص بتدبير المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال أعمال تطوير طريق الكباش، وكذا تطوير معبد اسنا.

وفيما يتعلق بمشروعات محافظة أسوان، استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بنهو تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الذى يتم تنفيذه بمنطقة الصداقة والذي يضم 7752 وحدة سكنية، على أن يتم الانتهاء منه 30/6/2016، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاحلال والتجديد لمحطتى المعالجة كيما 1وكيما 2.

وفيما يتعلق بمشروعات محافظة قنا، استعرض المحافظ المشروعات الخاصة بالطرق، ومنها طريق قنا/الأقصر الشرقى الصحراوى بطول 270 كم، وجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بدراسة تنفيذ هذا المشروع، كما استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، وكذا مشروعات المياه والصرف الصحي داخل المحافظة.