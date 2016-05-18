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وفاة مواطن في جبال دبا الفجيرة بسبب حرارة الجو

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وفاة مواطن في جبال دبا الفجيرة بسبب حرارة الجو وفاة مواطن في جبال دبا الفجيرة بسبب حرارة الجو

توفي مواطن سبعيني في جبال غوب بمنطقة دبا الفجيرة، وذلك بعد أن تم العثور عليه ظهراً وقد فقد حياته نتيجة الحرارة الشديدة ، حيث اعتاد المتوفى الخروج في ساعات الصباح لأخذ جولة على اقدامه في منطقته الجبلية، إلا أنه قد تأخر في العودة لمنزله، مما دعا عائلته للخروج والبحث عنه ليجدوه جثة هامدة ، وعليه تم ابلاغ الجهات الامنية حول الحادث .

وقال العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في حوالي الساعة الواحدة ظهرا اليوم يفيد بوفاة مواطن سبعيني في جبال غوب بسبب حرارة الجو.

وطالب بن غانم الكعبي الجمهور بتجنب الخروج في فصل الصيف او العمل تحت اشعة الشمس نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامتهم للخطر بسبب الحرارة المرتفعة .

 
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