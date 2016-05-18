المقاصة يودع الكونفدرالية بعد تعادله مع الأهلي الليبي إيجابيًا

ودع فريق مصر للمقاصة بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله إيجابيًا أمام اهلي طرابلس الليبي بهدف لكل منهما فى المباراة التى اقيمت على ملعب استاد الفيوم فى اطار لقاء الإياب بدور الـ 16 فى كأس الكونفيدرالية ليتأهل الفريق الليبي الى دور الثمانية بالبطولة.

احرز نانا بوكو لاعب فريق مصر المقاصة الهدف الأول فى مرمى فريق اهلى طرابلس فى الدقيقة 18 وشهد اللقاء هدوءا في الأداء من جانب لاعبى الفريقين بالتزامن مع المحاولات الهجومية من الفريق الفيومى من أجل تعزيز النتيجة فى حين جرت محاولات على استحياء للفريق الليبي لإدراك التعادل ونجح فى ذلك خلال اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وكانت نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف.