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الوادي الجديد‎ تعلن إنشاء منافذ جديدة للقوات المسلحة

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الوادي الجديد‎ تعلن إنشاء منافذ جديدة للقوات المسلحة الوادي الجديد‎ تعلن إنشاء منافذ جديدة للقوات المسلحة

اللواء محمود عشماوي

مراسل – «ONA»:

أكد اللواء محافظ الوادي الجديد، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص أراضي لإنشاء منافذ للقوات المسلحة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة بواقع 1250 متر لكل مركز، وكذلك بمركز بلاط على مساحة 1300 متر.

وأوضح عشماوي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد المواقع وتسليمها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويجري حاليًا البدء في إجراءات التنفيذ.

من ناحية أخرى، أوضح عشماوي أنه سيتم البدء في انشاء محطات لتمويل وخدمة السيارات “وطنية” في الخارجة – الداخلة – الفرافرة في بداية شهر يوليو القادم وينتهي خلال 6 اشهر علي مساحة 10 الف متر لكل محطة علي حده.

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