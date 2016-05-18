محافظ الدقهلية يصدر تعليمات للارتقاء بخدمة المواطنين

أصدر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2016، مؤكدًا ضرورة قيام إدارة خدمة المواطنين بتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتنظيم العمل بها من حيث سرعة الرد على الشكاوى وحل المشكلات ووضع الحلول فور تلقى الشكوى أو الطلب وإخطار الجهات كل حسب اختصاصه.

كما أكد سرعة قيام الجهة المنوط بها الخدمة بالرد على موضوع الشكوى بما يفيد انتهائها وحلها وإخطار صاحبها وإدارة خدمة المواطنين بنتيجة فحصها على أن يتم عرض الشكاوى التى تم فحصها والتى تحتاج إلى قرار من المحافظ يوم الثلاثاء من كل أسبوع منذ الساعة 9 صباحا وعلى مدار اليوم، على أن يتواجد صاحب الشكوى ليلتقى بالمحافظ لعرض شكواه.

وشدد "إمام" على قيام إدارة خدمة المواطنين بتسجيل كال الشكاوى على الحاسب الآلى ومتابعتها، كذلك كلف مديرى مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتحديد موعد لقاء المواطنين وعرض تقرير شخصى بنتيجة اللقاء باليوم المحدد بكل وحدة أو مديرية.

يذكر أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة قامت خلال عام مضى بتلقى عدد من الشكاوى والطلبات بنطاق المحافظة بلغت (36932) شكوى حيث تمثلت فى (21880) شكوى على مستوى الوحدات المحلية، أما على مستوى مديريات الخدمات فقد تلقت الإدارة (10978) شكوى، وعلى مستوى الإدارات العامة بالديوان فقد تلقت (4074) شكوى.

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