"بيت العيلة" بالأقصر يوقع بروتوكولا مع "الثقافة" لإحياء ليالى رمضان

عقد ضياء الهمامى، مقرر لجنة الشباب ببيت العيلة بالأقصر، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الشباب وذلك للوصول لمقترحات اللجنة فى شهر رمضان المعظم، وذلك لبحث خطط إحياء ليالى شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس لجنة الشباب ببيت العيلة المصرية بالاقصر: "إننا نعمل جاهدين من أجل ترسيخ معنى التكاتف وإخاء ونبذ أى فكرة من شأنها زرع الفرقة والاختلاف، ويجب علينا استغلال فرصة شهر رمضان المعظم ونحن مقبلون عليه ولابد من استثمار هذا الشهر الكريم الذى يحبه جميع أطياف الشعب".

وأكد ضياء الهمامى أن لجنة الشباب ببيت العيلة المصرية قامت بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة وقصور الثقافة، وذلك للنزول بشباب اللجنة إلى الشارع فى هذا الشهر الكريم والخروج معًا مسلمين ومسيحيين، وإقامة احتفالات والأمسيات بالأناشيد والتواشيح الدينية، لكى تزهو شوارع الأقصر وليظهر للعالم تعانق الهلال والصليب، حتى تصل رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصرى يتجمع على حب مصر ولن يتفرق كما أسند بعض الأعمال والمقترحات للشباب للتجهيز فيها قبل بداية الشهر الكريم.

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