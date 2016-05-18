أسامة شرشر: تقرير لجنة الثقافة عن أزمة الصحفيين غير شرعى ولا يمثل البرلمان

أكد أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أن لقائه مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والنائب خالد يوسف، كان للتأكيد على أن تقرير لجنة الثقافة والإعلام عن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لم يخرج عن أعضاء مجلس النواب، كما أنه لم يتم التصويت عليه، قائلا:" لذلك نعتبره كأنه لم يكن، هذا ليس رأيى فقط وإنما رأى أعضاء مجلس الثقافة والإعلام أيضا حيث نعتبره غير شرعى".

وأوضح شرشر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"مانشيت" مع الإعلامى جابر القرموطى، المذاع على فضائية أون تى فى، أن إقالة وزير الداخلية من حق مجلس النواب، وليس من حق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو صاحب حق سحب الثقة من أى وزير بناء على الدستور.

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