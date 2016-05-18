بالفيديو.. وزير التموين: الرئيس السيسى يرعى مبادرة “أهلا رمضان” بأسعار مخفضة

شهد خالد حنفى وزير التموين والتجارة اليوم افتتاح أعمال المعرض الدولى الرابع عشر للفرانشايز بمقر الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض وبحضور السيد طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية للفرانشايز ويستمر المعرض من اليوم الأربعاء حتى 21 مايو الجارى، والذى تنظمه الجمعية المصرية للفرانشايز.

وقال خالد حنفى: “تستعد الوزارة لإطلاق مبادرة أهلا رمضان فى شهر رمضان القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكمل قوله: “سيتم إطلاق تلك المبادرة فى كل محافظات مصر، ويوجد فى كل محافظة أكثر من منفذ للبيع”.

وأضاف: “تم الاتفاق مع الغرف التجارية والموردين، على أن يتم ضخ كميات كبيرة جدا من الياميش وجميع السلع الاستهلاكية فى رمضان المقبل وذلك بأسعار وعروض جيدة جدا للمواطنين”.

وأكد أنه سيتم وضع ماكينات صرف التموين والنقاط داخل جميع منافذ البيع لهذه المعارض بشهر رمضان.

وأوضح: “تم التعاقد من قبل للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية على سلع رمضان مثل البلح، وسيبدأ سعره بـ9 جنيهات ونصف الجنيه، وقمر الدين سعره يبدأ من 25 جنيها”.

وأضاف: “سياسية التسعير لا توجد فى اقتصاد السوق الحرة والدولة له دور تانى فى محاربة غلاء التجار بإنشاء منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وطرحها على المواطنين”.