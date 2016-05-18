بالصور.. ارتفاع ضحايا الهجرة غير الشرعية بمطروح لـ 10 أشخاص

ارتفع عدد الجثث المجهولة، التى قذفتها الأمواج بشواطئ مطروح، على مدار الأسبوع الماضى، إلى 10 أشخاص، وذلك بعد عثور قوات حرس الحدود، على 3 جثث فى مناطق متفرقة على امتداد شواطئ مطروح، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى مطروح العام تمهيدًا لنقلها إلى مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية.

كان اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، كشف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" يوم السبت الماضى، أنه تم العثور على 7 جثث لـ 5 رجال وسيدتين، على شواطئ مطروح أو داخل مياه البحر، خلال الأيام الـ 3 الماضية، وجميعهم مجهولو الهوية، وفى حالة تحلل واختفاء الملامح.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأنه من المرجح أن تكون هذه الجثث لمهاجرين غير شرعيين، غرقت مركبهم فى عرض البحر داخل المياه الدولية، قبل فترة طويلة، ودفعت الأمواج بعض الجثث فى اتجاه شواطئ مطروح.

وقال "لطفى" إن بعض الجثث عثر عليها على الشاطئ، والآخر عثر عليها القوات البحرية داخل مياه البحر، وعثر على جميع الجثث ترتدى الملابس ولا يوجد معها ما يدل على هويتها، ولم يعثر إلا على صورة جماعية متهالكة فى ملابس إحدى الجثث، ويصعب التعرف على من فيها.

وأشار مدير أمن مطروح إلى أن الجثث عثر عليها فى أوقات وأماكن متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جميع الجثث إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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