بعد وصفه للسلفيين بالملاعين.. داعية لعاصم عبد الماجد: من ينفق عليك ولماذا؟

شن الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، هجومًا حادًا على عاصم عبد الماجد أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، متسائلا عن الجهات التى تنفق عليهم داخل البلاد التى تؤويهم.

وقال "عبد الحيمد" فى تصريحات اليوم الأربعاء: "لا زلنا لا نعرف الجهات التى ساعدت عاصم عبد الماجد ومئات غيره على الهروب الآمن من مصر؟ وهل نجد الشجاعة عند عاصم عبد الماجد للإفصاح عن الجهات التى تُنفق عليه ومن معه فى معيشتهم وإقامتهم، ومن يُنفق على أولادهم فى مصر، ومن يدفع مصاريف مدرسة عبد الرحيم محمد الصغير فى تركيا وأولاد باقى المقيمين معه..؟

وأضاف "عبد الحميد": "السؤال المهم لماذا يدفعون لكم؟، وما هى الخدمات التى تُقدمونها لهذه الجهات مقابل تلك الأموال؟

يشار إلى أن عاصم عبد الماجد قد تبنى حملة هجوم على التيار السلفى وعلى رأسهم الدعوة السلفية وحزبها السياسى النور خلال الفترة الماضية، واصفا إياهم بالملاعين.

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