إسرائيل تخفض قيمة تعويضات الغاز المطلوبة من مصر لـ865 مليون دولار

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، منذ قليل، عن التوصل لتسوية نهائية بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بقضية الغاز الدولية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية على القاهرة، للمطالبة بتعويضات ضخمة عن توقف إمداد تل أبيب بالغاز المصرى عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إسرائيل وافقت على تخفيض قيمة التعويضات التى حكمت بها محكمة سويسرية نهاية العام الماضى بعد حوالى 3 سنوات من التحكيم الدولى بنسبة 50% لتصل 865 مليون دولار، بعد أن كانت 1.73 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المحكمة الدولية كانت قد أصدرت قرارا بهذا التعويض فى شهر ديسمبر عام 2015 الماضى، بعد أن أخلت مصر بالعقد الذى أبرم مع إسرائيل خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بإنهاء مد الغاز المصرى لإسرائيل من جانب واحد فى فبراير عام 2011.

وأوضحت يديعوت أنه تم الاتفاق أيضا على تقسيط قيمة التعويضات على 14 عاما تقوم مصر بدفعها على دفعات لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

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