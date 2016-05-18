حملة مكبرة بمدينة نصر لإزالة الباعة الجائلين وفتح محور أحمد الزمر

ترأس اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، حملة مكبرة بشارع أحمد الزمر بشرق مدينة نصر لرفع الإشغالات وسط تعزيزات أمنية مكثفة، من قبل قوات الأمن المركزى، بحضور اللواء مصطفى شحاتة مساعد مدير الأمن لشرق القاهرة، واللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء إبراهيم عوض مدير شرطة المرافق.

وشملت الحملة رفع الباعة الجائلين الذين يعيقون حركة المرور مع رفع الأكشاك المخالفة، وأكد اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، أن محور أحمد الزمر يربط الحى العاشر بالتجمع والمدن الجديدة، لافتا إلى أن الباعة كانوا يعيقون الطريق ويتسببون فى اختناقات مرورية.

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>وأضاف تيمور خلال الحملة ،أنهو لن يسمح بعودة الباعة مرة اخرى.