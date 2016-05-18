الخارجية الأمريكية: كيري أكد التزام أمريكا بمساعدة مصر فى مكافحة الإرهاب

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أكد فى القاهرة أهمية الدور المصرى فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية- فى بيان لها- أن كيرى شدد خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى التزام الولايات المتحدة بمساعدة مصر فى مكافحة الإرهاب، ودعم النمو الاقتصادى والمؤسسات الديموقراطية وتعزيز الأمن الإقليمى. كما أعرب عن تقديره إزاء تصريحات الرئيس السيسى الأخيرة بشأن دعمه القوى للقضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن مباحثات السيسى وكيرى تركزت على القضايا الثنائية والإقليمية، بما فى ذلك التطورات فى ليبيا وسوريا.

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