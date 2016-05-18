"البيئة": انتهاء عملية الدفن الصحى الآمن للحوت النافق بمرسى مطروح

أكد الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، انتهاء عملية الدفن الصحى والآمن للحوت النافق الذى تم العثور عليه بأحد شواطئ مرسى مطروح أمس بمنطقة الظهير الصحراوى فى طريق مطروح سيوه، وتم الدفن على عمق مناسب وباستخدام الجير الحى والعزل البلاستيكى.

وأضاف فى بيان للوزارة اليوم، أنه تم عمل مسيج لحمايته من عمليات الحفر العشوائى للحفاظ على الهيكل العظمى له تمهيدا لنقله لاحقاً إلى متحف وادى الحيتان بالفيوم الذى يحتوى على هياكل حيتان (حفريات) وكائنات بحرية ترجع إلى حوالى 42 مليون سنة.

كانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، وخدمة المواطنين بلاغا بوجود الحوت بأحد شواطئ مرسى مطروح، حيث تم الدفع بلجنة من المتخصصين من قطاع حماية الطبيعة وبالتنسيق مع محافظة مطروح للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث سحبت اللجنة الحوت إلى منطقة رملية بعد أن جرفته الأمواج نحو الشاطئ بمنطقة صخرية، وتم إجراء المعاينات اللازمة، حيث تبين أن طول الجسم كاملاً من مقدمة الرأس حتى نهاية الذيل يبلغ 14.25 متر، وحجم الرأس 4.20 متر وعرض الذيل 3 أمتار، وقطر الجسم فى أكبر نقطة 2متر.

كما تبين أن الحوت فى حالة تحلل ولا يصلح لأخذ عينات للتحليل المعملى، ولم يلاحظ عليه أى ظواهر لاصطدام الحوت بجسم صلب داخل المياه أو وجود أثر لأعيرة نارية أو طلقات.

- مسئول بالبيئة: نقل حوت "العنبر" النافق بمرسى مطروح إلى الظهير الصحراوى للمحافظة لدفنه صحيًا.. ويؤكد: الكائن مهدد بالانقراض وتواجده بمنطقة طبيعى.. ووضع الهيكل العظمى له بمتحف وادى الحيتان

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