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نشرة ONA للفضائيات.. الكينج في مشروع تخرج.. و صفارة «التيت» في برنامج مفيد فوزي

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نشرة ONA للفضائيات.. الكينج في مشروع تخرج.. و صفارة «التيت» في برنامج مفيد فوزي نشرة ONA للفضائيات.. الكينج في مشروع تخرج.. و صفارة «التيت» في برنامج مفيد فوزي

منير ومفيد فوزي ومحمود عبد العزيز

إعداد – إنجي لطفي:

تنشر وكالة« ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

أجرى طلاب الفرقة الرابعة مشاريع التخرج بشعبة الصحافة بقسم الإعلام بجامعة حلوان حوار خاص مع الكينج الفنان محمد منير لمجلة مشروع التخرج ” همزة وصل” حيث تم إجراء الحوار بداخل منزله بفيلا الكينج “محمد منير” بأسوان أثناء كواليس مسلسل المغنى..للمزيد

لجأ فريق عمل برنامج”  اسمحلي ” والذي يقدمه الإعلامي مفيد فوزي ” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان، إلي استخدام صفارة التبت خلال عدد من الحلقات التي تم تسجيلها مع عدد من الإعلاميين مثل: الإعلامي طوني خليفة والإعلامي حافظ الميرازي والإعلامي وائل الإبراشي..للمزيد

بدأ أمس الفنان الكبير محمود عبد العزيز، تسجيل أولى حلقات مسلسله الاذاعي الجديد “العمليه صهللة “والذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام فى الدراما الإذاعية ، حيث سيذاع على الراديو 9090 ..للمزيد

يحل الشاعر الغنائي تامر حسين، ضيفًا على الإذاعية خلود نادر في برنامجها “أوقات” الذي تقدمه غدًا الخميس في الثامنة مساءً ولمدة ساعتين على إذاعة “نغم إف إم”، ليكشف عن كواليس جديدة عن ألبوم الميجا ستار الأخير “أحلى وأحلى”، والذي كتب فيه حسين تسعة أغاني..للمزيد

تستضيف الإعلامية سمر يُسري، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خلال الحلقة الجمعة المقبلة من برنامجها “ليلة سمر”، المذاع على قناة “إم بي س 2″.. للمزيد

نشر الفنان الكوميدي إدوارد عبر حسابه الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه مع الفنان مصطفى قمر من أول يوم تصوير لفيلمهما الجديد “فين قلبي”.. للمزيد

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أونا

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