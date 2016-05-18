صحة الوادي الجديد: محارق المحافظة آمنه

مراسل – «ONA»:

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن مديرية الشئون الصحية بها 4 محارق تعمل بحاله جيدة وأمنه وبطاقة من 70كم / ساعة إلى 100 كم /ساعة، وهي محرقة مستشفى الخارجة العام، والتي تم تشغيلها بتاريخ 9/5/2016 في وجود مندوب جهاز شئون البيئة بعد صيانتها، وأثناء فترة الصيانة كان يتم حرق النفايات الطبية التي كان يتم جمعها بمحرقة القصر القبلي، والثانية هي محرقة الوحدة الصحية بالقصر بباريس، والثالثة هي محرقة الوحدة الصحية بذخيرة ببلاط واللتان يعملان بحالة جيدة بعد تركيبهما في 11/1/2016 ويتم صيانتهم بشكل دوري والصيانة الأخيرة لهما تمت في 12/5/2016 بمعرفة الشركة الموردة.

أضاف السيد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المحرقة الرابعة هي محرقة مستشفى الفرافرة المركزي، مؤكدًا أن المحارق الأربعة تم تشغيلها بمحاضر حررت من لجنه مشكلة من جميع المعنيين، وأن النفايات الطبية الخطرة يتم استلامها من كل وحدة منشأه صحية بسجلات إستلام بالمحرقة والسيارات موضح به الكميات التي يتم حرقها يوميا وأنه لا يوجد تكدس للنفايات حيث أن الطاقة الاستيعابية للمحارق أكبر من الكميات الناتجة وأن طاقة المحرقة الواحدة حوالي خمس دورات في اليوم في حين أن كميه النفايات لا تكفي إلا لدورة أو دورتين في بعض المحارق .