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محافظ الأقصر يبحث مع وزارتي الصناعة والزراعة الفرص الاستثمارية‎

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محافظ الأقصر يبحث مع وزارتي الصناعة والزراعة الفرص الاستثمارية‎ محافظ الأقصر يبحث مع وزارتي الصناعة والزراعة الفرص الاستثمارية‎

مراسل – «ONA»:

قال محمد بدر، محافظ الأقصر، إنه يعكف حاليًا على دراسة المقومات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والزراعة استعدادًا لعرض الفرص الاستثمارية الحقيقة على المستثمرين الجادين في لقاء قريب يجري التجهيز له.

وأشار محافظ الأقصر، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة لتحديد الفرص الاستثمارية في إطار التوجهات التنموية للدولة .

يذكر أن محافظة الأقصر تمتلك 3 مناطق صناعية الأولى منطقة البغدادي التي خصص لها 220 فدان صدر قرار لاحق بزيادتها لـ311 فدان لإقامة مجمع للصناعات الخفيفه المكملة ومواد البناء تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة والثانية بمنطقة الرزيقات قبلي التابعة لمركز أرمنت وتم تخصيص 947 فدان لها بغرض إقامة مجمع للصناعات الثقيلة والثالثة في مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر حيث تم تخصيص 370 فدان لإقامة صناعات خفيفة صديقة للبيئة مثل (الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وأعمال التعبئة والتغليف والألبان و الأخشاب).

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