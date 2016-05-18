أستاذ أمراض الدم: زراعة الخلايا الجذعية تمت فى مصر على 8 حالات بنجاح 100%

قال الدكتور محمد عزازى، أستاذ أمراض الدم كلية طب جامعة عين شمس، فى تصريحات على هامش مؤتمر زرع النخاع وأمراض الدم: "لأول مرة فى مصر يتم بث المؤتمر مباشرة، وهناك مشاركات ممن هم مهتمين بأمراض الدم من خارج مصر عبر وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة حتى يستفيد الجميع من الأبحاث الجديدة التى يتم عرضها خلال ورش العمل فى المؤتمر".

وتابع عزازى: "ويدخل معنا عبر الإنترنت خبراء من كندا وبعض الدول الأوروبية لعرض أبحاثهم الحديثة للاستفادة منها، وشارك معنا أطباء من السودان، وذلك بصورة تفاعلية مباشرة، وذلك لخدمة المريض بشكل أفضل، ومن أهم المحاضرات التى حرصنا على تقديمها خلال المؤتمر هو عن الحديث فى عالم زراعة النخاع والعلاج غير الكيماوى الموجه، وهو أحد علوم التقنية الحديثة والذى يعتمد على استخدام أساليب داخلية فى جسم الإنسان كالمناعة والجينات لعلاج الأمراض بنسبة نجاح أعلى وباقل المضاعفات بالنسبة للمرضى".

وأضاف الدكتور "عزازى": "مصر بدأت تنفيذ أسلوب العلاج الحديث لعلاج أمراض الدم الخبيثة، حيث نجرى الآن عمليات زرع النخاع بالطريقة الحديثة، والتى تعتمد على جرعات أقل من الكيماوى واستخدام خلايا متعددة المصدر، وهو ما يطلق عليها (خلايا جزعية متعددة المصدر) تتيح نسبة علاج أفضل 5 مرات للمرضى الذين يعانون من عدم توافق الأنسجة بمضاعفات أقل، وعدد الحالات المستخدم معها علاج زراعة الخلايا الجذعية فى مصر 8 حالات ونسبة النجاح 100%".

استشارى أورام: علاج السرطان بالخلايا الجذعية أمل ما زال بعيدا