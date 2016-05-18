اذا كنت تعاني من شفاه جافة و متشققة و تبحث عن افضل الطرق الصحية لترطيبها طبيعيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مذهل و صحي يشمل طرق ترطيب الشفاه .

يحدث تشقق الشفاه بسبب قلة الرطوبة و أحياناً طقس فصل الشتاء يساهم في ظهور تشقق الشفاه . و أيضاً فصل الصيف غير أمن بالنسبة لك بسب التعرض المفرط للشمس و التي تمتص الرطوبة من الشفاه و أحياناً أيضاً عند عض الشفاه سواء بقصد أو بدون قصد يسهم في ظهور التشقق . ولأن الشفاه لا يمكن أن تظل رطبة من تلقاء نفسها ، تحتاج إلي الرطوبة الإضافية .

سنقدم لك اليوم سيدتي مجموعة من الخلطات المنزلية الصحية التي لها تأثير فعال جدا في علاج تشقق الشفاه نهائي وجعلها رطبة دائما

إستخدام زيت جوز الهند لترطيب الشفاه :

> يحتوي زيت جوز الهند علي الأحماض الدهنية التي يمتصها الجلد بسهولة . و بذلك فإن هذا الزيت مرطب جيد للشفاه لأطول فترة ممكنة . بالإضافة إلي أن زيت جوز الهند يحتوي علي فيتامين هـ و مضادات الأكسدة التي تساعد في الترطيب الصحي .

> كيف تستخدم زيت جوز الهند لعلاج تشقق الشفاه ؟ :

> قم بالحصول علي القليل من قطرات جوز الهند و تدليك الشفاه بلطف ، يمكنك إستخدام هذا الزيت يومياً ، و وضعه قبل النوم .

>زيت اللوز لعلاج تشقق الشفاه :

> يتم إستخراج زيت اللوز من بذور اللوز ، و يحتوي علي المزيد من البروتين و فيتامين ب ، بالإضافة إلي المعادن الأساسية و الدهون الصحية و فيتامين ب 2 . لذلك يمكن أن يحمي هذا الزيت الشفاه جيداً و يساعدها في الإحتفاظ بالرطوبة حيث يعمل علي حمايتها من أضرار أشعة الشمس. و الأهم من ذلك بأن له خصائص ترطيب جيدة .و الأهم من ذلك بأن زيت اللوز يعمل كمرطب جيد . و طريقة إستخدامه سهلة للغاية مثل الزيوت الأخري تطبيق بضع من قطرات زيت اللوز يومياً لعلاج التشقق .

>إٍستخدام العسل للتخلص من التشقق :

> العسل مرطب طبيعي للشفاه . هناك بعض الأحماض الأمينية الموجودة في العسل التي تساعد علي الرطوبة .و عادة ما يرافق تشقق الشفاه جروح بسيطة حولها و العسل يساعد علي علاج هذه الحالات . يوجد في العسل إنزيم أوكسيد الجلوكوز و عند مزجه بالماء ينتج بيروكسيد الهيدروجين و هو مطهر طبيعي للجروح السطحية . و أيضاً يعمل العسل كمرطب طبيعي للبشرة و ذلك لوجود الأحماض العضوية المختلفة في العسل . و بالتالي التخلص من الخلايا الميتة و الحصول علي شفاه ناعمة . و يمكنك تطبيق العسل الخام مباشرة علي الشفاه .

زيت اللوز و العسل كبلسم للشفاه :

> يعمل كل من زيت اللوز و العسل علي ترطيب الشفاه جيداً .ومن السهل جداً إستخدامه و لعمل البلسم :

> 1 كوب من زيت اللوز .

> 1/2 كوب من العسل .

> وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ .

> برطمان بغطاء .

> الخطوات :

> وضع شمع العسل و زيت اللوز في وعاء الفولاذ المقاوم للصدأ .و ذلك لإذابة شمع العسل .

> التقليب بمعلقة خشبية حتي يتم إذابته جيداُ ، و تركه حتي يبرد ثم تطبيقه علي الشفاه الجافة .

> عمل بلسم زيت الزيتون و زيت جوز الهند :

> يحتوي زيت الزيتون علي الدهون الصحية التي تعمل علي ترطيب الشفاه . كما أنه غني بفيتامين هـ و العناصر الغذائية الأخري .و أيضاً يعمل كمضاد للإلتهابات و مضاد للأكسدة و بذلك فهو وسيلة ناجحة في علاج التشقق . و يمكنك أن تجعله أكثر فعالية بإضافة زيت جوز الهند و العسل ليعطي لك مظهر رائع للشفاه .

> للحصول علي ذلك :

> 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون .

> 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند .

> 3/4 معلقة صغيرة من العسل .

> و للقيام بذلك :

> مزج زيت الزيتون و جوز الهند مع العسل . و التقليب جيداً . هذه الكمية كافية لإعطاء الترطيب المطلوب للشفاه .

> يمكنك تخزين الكمية المتبقية في برطمان لتطبيقه عند الحاجة .

>ملح البحر للتقشير :

> عندما تعاني من تشقق الشفاه تصبح بحاجة إلي تقشير الشفاه فهو يسهل العلاج .و يمكنك من الحصول علي شفاه ناعمة .قم بوضع ملح البحر في قطعة من القماش ناعمة أو مبللة أو فرشاه ناعمة .و ذلك لإستخدامها في فرك الشفاه . يمكنك شراء العديد من منتجات التقشير التجارية المكلفة ، و لكن هناك عناصر طبيعية مفيدة لك مثل ملح البحر فهو واحد من المقومات التي تساعد في تهدئة و شفاء الجلد من الشقوق و الجفاف و الحكة . لذلك فهو خيار جيد بالنسبة لك.

> للقيام بذلك :

> خلط ملح البحر مع زيت جوز الهند ثم فرك الشفتين بأصابعك و القيام بذلك لمدة دقيقة حتي تشعر بأن الفتاة ناعمة ثم غسل شفتيك و تركها حتي تجف .

> يمكنك تطبيق أي مرطب أخر بعد الإنتهاء مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو أو زبدة المانجو علي حسب ما تفضل .

>زبدة المانجو لترطيب الشفاه :

> إذا قمت بشراء العديد من منتجات ترطيب الشفاه ، سوف تجد أن زبدة المانجو هي المكون الرئيسي . و ذلك يرجع إلي أسباب خاصة و فريدة من نوعها لأن زبدة المانجو عبارة عن خليط من الأحماض الدهنية والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ و هـ و كذلك المواد المضادة للأكسدة . لذلك فإن زبدة المانجو تستخدم علي نطاق واسع في مختلف أنواع الصابون العناية بالبشرة ، و منتجات العناية بالشعر .و تتكون زبدة المانجو من عنصر أساسي هو حمض لأوليك و الدهون الثلاثية الهامة لترطيب البشرة .

>هلام الصبار لعلاج تشقق القدمين :

> إذا كنت تتواجد بإستمرار في ظروف طقس قاسية ، فكر في إستخدام هلام الصبار لترطيب تشقق الشفاه . لأن له خصائص مرطبة فعالة .

> لعمل بلسم الصبار ، بتهجيز 1/2 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند و القليل من قطرات زيت فيتامين هـ مع 1 معلقة صغيرة من هلام الصبار . و تطبيق هذا البلسم علي الشفاه عدة مرات في اليوم .

> كما أيضاً يمكنك مزج هلام الصبار مع زيت الزيتون لأن الصبار ناقل جيد للزيوت العطرية .

>السكر لتشقيق الشفاه :

> غالباً عندما تتناول السكر قد يؤدي إلي زيادة الوزن ، و لكن عند تطبيقه علي الجلد أو الشفاه لا يضرها و يعمل علي إضافة نعومة علي البشرة . و ذلك لأن السكر جيد جداً في العناية بالبشرة . حيث أنه واحد من المصادر الطبيعية لحمض الجليكوليك لذلك فهو مناسب للتقشير .و يتميز حمض الجليكوليك هو حمض ألفا هيدروكسي الذي له قدرة علي إختراق خلايا الجلد و بالتالي التخلص من خلايا الجلد الميتة و نمو خلايا جديدة و ذلك لان حبيبات السكر لن تضر البشرة الحساسة .

> للقيام بذلك :

> 2 معلقة كبيرة من السكر البني .

> 2 معلقة صغيرة من العسل .

> ماء دافئ .

> الخطوات :

> مزج العسل و السكر ثم تطبيق ذلك علي الشفاه المتشققة .و تركه علي الشفاه بضع دقائق

> و الفرك بأصابعك و القيام بذلك لمدة دقيقة واحدة ثم الغسل بالماء الدافئ .



>أوراق الورد لعلاج التشقق :

> أوراق الورد من أقدم العلاجات المستخدمة في علاج جفاف البشرة و ذلك لأنها تحتوي علي الزيوت الطبيعية التي تعمل علي ترطيب البشرة . فهي قادرة علي تقليل تضخم الشعيرات الدموية الناتج عن الإلتهاب و ذلك لأنها تحتوي علي فيتامين ج و مضادات الاكسدة التي تحمي من ضرر اشعة الشمس .

> نقع حفنة من أوراق الورد ، في الحليب لمدة2 – 3 ساعاات ، ثم هرس الأوراق مع الحليب لتكوين عجينة سميكة . وضع العجينة علي شفتيك و تركها لمدة 5 – 10 دقائق ثم غسلها . يمكنك تكرار ذلك 2 – 3 مرات في اليوم قبل النوم .و إذا كنت تعاني من حساسية الحليب يمكنك نقع أوراق الورد في الماء و العسل .

مرطب شفاه طبيعي

يمكن علاج جفاف و تشقق الشفتين من خلال تصنيع مرطب الشفاه المكون من مواد طبيعية بدلا من المواد التجارية المحملة بالمواد الكيميائية الاصطناعية التي يكون لها اضرار على المدى البعيد .

> يمكن تصنيع مرطب الشفاه باستخدام شمع العسل، وزيت جوز الهند وزيت الخروع والعسل .

> من المعروف ان شمع العسل من المرطبات والمهدئات التي لها خصائص ملينه . فهو يشكل حاجزا واقيا على الشفتين لمنع الجفاف وعندما يذاب جنبا إلى جنب مع غيرها من المكونات فإنه يساعد على جعل الشفاه اكثر رطوبة .

> زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على تغذية الشفاه والاحتفاظ بها رطبه . بالاضافة الى ذلك له خصائص مضادة للأكسدة تحمي الشفاه من التلف و يساعد العسل أيضا بالاحتفاظ بالرطوبة، وذلك بفضل خصائصه المرطبة , ويعمل بمثابة منكهة طبيعي .

> وتشمل هذه الوصفة أيضا القليل من زيت الخروع لأنه يترك الشفاه لينة ، ومتألقه ولامعه وإعطائها رائحة لطيفة ومنعشة ، و يمكن أيضا إضافة بضع قطرات من زيت النعناع الأساسي .

شمع العسل

> زيت جوز الهند البكر

> زيت الخروع

> العسل الخام

> زيت النعناع أو أي زيت أساسي آخر من اختيارك (اختياري)

> ميكروويف

> مبشرة أو مقشرة

> ملعقة خلط

> وعاء خلط

> حاويات معقمة

الخطوات :

بشر نصف اوقية (الاونصة) من شمع العسل باستخدام مبشرة أو مقشرة ونقلها إلى وعاء . إضافة 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند البكر . (ومن الناحية المثالية، فإن نسبة شمع العسل لزيت جوز الهند يجب أن تكون 1: 2 ) إضافة 1 إلى 1½ ملعقة صغيرة من زيت الخروع . تذوب هذا الخليط في الميكروويف . إضافة ½ إلى 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام . اختياريا، إضافة 4 أو 5 قطرات من زيت النعناع أو أي زيت أساسي آخر من اختيارك . خلطها جيدا و صبها بسرعة في حاويات مرطب الشفاه قبل ان يبرد الخليط .

هذه الكمية تكفي لملء 4 الى 5 حاويات من مرطب الشفة الصغيرة .

> تخزين مرطب الشفاه الذي تم تصنيعه في مكان بارد وجاف و يجب أن تستمر على استخدامه لعدة أشهر , وإذا تحول مرطب الشفاه واصبح اكثر ليونة وأكثر زيتيه يمكن أيضا استخدامه بمثابة كريم لبشرة لتليين وترطيب البشرة .

نصائح :

يمكنك ان تختلف كمية شمع العسل وزيت جوز الهند المستخدمة ، وهذا يتوقف على ما إذا تم تخزينها في حاوية مرهم الشفة ( استخدام المزيد من زيت جوز الهند وكمية اقل من شمع العسل حتى لا يكون صلب جدا ) أو لو تم تخزينها في أنبوب مرهم الشفة (استخدام المزيد من شمع العسل و كمية أقل زيت جوز الهند لجعله أكثر صلابة ).

عند نقل الحل الذائب في أنابيب مرهم الشفة ، يمكن استخدام القطارة لتجنب التسريب , في حالة استخدام الميكروويف لإذابة شمع العسل ، يجب الحرص على عدم رفع درجة الحرارة لان شمع العسل قابل للإشتعال والشمع يجب أن يذوب في 30 ثانية إلى 1 دقيقة .

عندما يذوب شمع العسل ، يجب عدم تغطيته لمنع تكثيف بخار الماء, لإضافة لون او نكهة لمرطب الشفاه إضافة ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو ويمكن أيضا استخدام مسحوق جذر الشمندر ، و مسحوق الميكا، ومسحوق آلكانيت .

إذا كنت لا تريد استخدام شمع العسل، يمكن استخدام الشمع الفربيون (الشمع النباتي) وإقران ذلك مع زبدة الشيا جنبا إلى جنب مع جوز الهند أو زيت اللوز . عند استخدام شمع الفربيون ، يتم استخدام نصف الكمية المحددة من شمع العسل . مقارنة مع مرطبات الشفة التجارية ، قد تضطر إلى إعادة استخدام مرطب الشفاه المصنع يدويا عدة مرات في اليوم .

زبدة الكاكاو في لترطيب الشفاه

أولا: مكونات طريقة عمل زبدة الكاكاو بالمنزل

> شمع العسل – زيت جوز الهند – زيت الخروع – العسل – قطرات من زيت النعناع أو أحد الزيوت العطرية الأخرى

ثانيا: خطوات التحضير

> 1 – قومي بتقطيع شمع العسل إلى شرائح وقومي بوضعها في وعاء

> 2- ثم قومي بإضافو ملعقتين أو ثلاثة من زيت جوز الهند (ويجب أن تكون النسبة بالضبط بين شمع العسل وزيت جوز الهند 1 : 2 )

> 3- ثم قومي بإضافة ملعقة أو ملعقة ونصف من زيت الخروع إلى الوعاء

> 4- ثم قومي بوضع هذا الخليط في الميكروويف لإذابته

> 5- ثم أخرجي الخليط من الميكروويف وأضيفي إليه من نصف ملعقة إلى ملعقة من العسل

> 6- ثم قومي بإضافة 4 أو 5 قطرات من زيت النعناع أو أي زيت عطري آخر من اختيارك (هذه الخطوة اختيارية)

> 7- والآن قومي بوضع المزيج في محتوى مناسب لتستخدميه بعد ذلك ولكن يجب أن تقومي بوضعه في هذا المحتوى بسرعة قبل أن يتجمد.

> 8- ويمكن أن تكفي هذه الكمية لتقومي بملأ 4 محتويات صغيرة

> وقومي بالاحتفاظ بزبدة الكاكاو في مكان بارد وجاف حيث أنه يمكنها أن بتقى لعدة شهور دون أن تتلف وإذا وجدتي أنها قد تركت تأثيرا جيدا على شفتيكي وأصبحت رطبة وناعمة فيمكنك أن تقومي باستخدامها على بشرتك أيضا.

نصائح:

يمكنك أن تقومي بتغيير كميات شمع العسل وزيت جوز الهند حيث إذا أردتي أن تقومي بأن تجعليه سائلا أكثر فقومي بزيادة زيت جوز الهند وتقليل نسبة شمع العسل وإذا أردتي أن تجعليه أكثر تماسكا فقومي بزيادة شمع العسل وتقليل زيت جوز الهند وهكذا

> يمكنك أن تقومي بصهر وإذابة المزيج عن طريق عمل حمام مائي بدلا من استخدام الميكروويف

> وإذا استخدمتي الميكروويف يجب أن تنتبهي أنك تريدي إذابة الخليط فقط فلا تتركيه ليسخن أكثر من اللازم أو يحترق ولذلك فيجب أن تضعيه لمدة من 30 ثانية إلى دقيقة وليس أكثر من ذلك.

> يمكنك إعطاء نكهة أخرى ولون لزبدة الكاكاو عن طريق إضافة نصف ملعقة من مسحوق الكاكاو أو استخدمي مسحوق جذور البنجر.

> يجب أن تقومي بوضع زبدة الكاكاو على شفتيكِ عدة مرات في اليوم.