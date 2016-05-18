اشياء تؤثر على الخصوبة

اذا كنت تعاني من ضعف الخصوبة وتبحث عن اهم الاسباب و طرق العلاج الصحية و الطبيعية فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال مقال مذهل يشمل مجموعة من الاشياء التي تؤثر على الخصوبة.

الخصوبة هي قدرة المرأة العالية على الحمل وتهيئ جسمها لحدوث الحمل و معظم الناس يعلمون أن الخصوبة عند المرأة تقل مع تقدمها في العمر، لكن حتى في أكثر سنواتها خصوبة فإن اختيارات الحياة وعوامل خارجية أخرى تؤثر على فرصها في الحصول على طفل سليم. النساء اللاتي يردن أن يزدن فرص حملهن لا يعلمن ما هي أفضل الأشياء ليفعلنها أو ما الذي يجب أن ينتبهن له، كما قال فرانسيسكو اريدوندو أخصائي الخصوبة والغدد في سان انطونيو بتكساس.

ماهي الأشياء التي تؤثر على الخصوبة في النساء ؟

١- السمنة:

زيادة الوزن تؤثر على انتاج الهرمونات وقد تجعل من الصعب حدوث حمل وتؤثر سلبا على خصوبة المرأة ، كما قال د. ويليام سكالف رئيس قسم النساء بكلية جيفرسون للطب بفيلادلفيا. فكلما زاد وزن المرأة، كلما قلت وظيفة المبايض. وهناك دراسة نشرت عام 2009 في جريدة الخصوبة والعقم وجدت أن الفتاة ذات الوزن الزائد في عمر 18 عام تكون أكثر عرضة لمرض تكيس المبايض ولديها مشكلات في الخصوبة. مرض تكيس المبايض هو أكثر الأمراض الهرمونية شيوعا بين النساء في فترة الخصوبة ، ويسبب العقم.

٢- النحافة الشديدة

كما أن الوزن الزائد والدهون تؤثر على الخصوبة، فكذلك تفعل النحافة. قد يكون هذا لأن النساء اللواتي لديهن كتلة الجسم قليلة جدا يفتقدن اللبتين، وهو الهرمون الذي يؤثر على أحاسيس الشبع والجوع. عندما تقل نسبة هذا الهرمون يؤدي لغياب الدورة الشهرية. الحفاظ على وزن صحي من خلال نظام تغذية سليم ورياضة هو اهم ما يجب أن تفعله المرأة لزيادة فرص الحمل.

٣- التقدم في السن

عندما تصل المرأة لسن اليأس، عادة ما بين 40-50 عاما، فإن التبويض يتوقف ولا تصبح قادرة على الحمل. لكن ربما في تلك الأعوام قبل حدوث انقطاع الطمث قد تعاني من مشكلات في الخصوبة حيث يصبح التبويض أقل انتظاما وعدد البويضات يقل.

لا يوجد عمر محدد حيث تبدأ الخصوبة في الانخفاض. لكن معظم الأطباء يقولون أن صعوبة حدوث حمل تزداد بعد 35. لكن هذا يختلف من سيدة لأخرى فبعضهن يحدث ذلك مبكرا، والأخريات قد تمتد فترة خصوبتهن حتى الاربعينات. لذلك من المهم على أي امرأة في أي عمر تعاني من مشكلات في الحمل أن تستشير طبيبا بسرعة.

٤- والدتك

اسألي والدتك كم كانت تبلغ من العمر عندما دخلت سن اليأس، إذا كانت بلغته مبكرا فإنكِ قد تبلغينه مبكرا أيضا. تولد المرأة بعدد محدد من البويضات وتوجد عوامل جينية قد تجعل عددها أقل أو أكثر من المعتاد أو عوامل قد تجعلك تستهلكين هذه البويضات أسرع من المعتاد. لكن ليس من الضروري أن تعيشي نفس السيناريو كوالدتك، فهناك العديد من العوامل الخارجية التي اثرت على والدتك ولم تؤثر عليكِ.

٥- الكيماويات

التلوث ومبيدات الحشرات والمركبات الصناعية يمكن أن تقلل احتمالية حصول زوجين على أطفال بنسبة 29%. بالإضافة لذلك، في 2015 هناك دراسة لجامعة واشنطن وجدت أن هناك 15 منتج كيماوي يسبب حدوث اليأس مبكرا. تشمل هذه المركبات: مبيدات الحشرات، نوعين من البلاستيك يدعى الفثالات، يوجد عادة في منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل مثل العطور وملمع الأظافر.

٦- التدخين

التدخين يؤذي الجنين لكنه أيضا قد يؤثر بشدة على قدرة المرأة على الانجاب. يشكل التدخين 15% من اسباب العقم. وفي دراسة نشرت عام 2014 اثبتت أن المرأة المدخنة يؤثر التدخين على خصوبة طفلها. التدخين يؤثر على الهرمونات ويشوه الحمض النووي في الرجال والنساء. ولا يجب أن تكون مدخنا بشراهة كي تحدث الأضرار.

٧- الكحول

يحذر الأطباء من المشروبات الكحولية حيث أنها تزيد مخاطر حدوث عدم انتظام في التبويض. وبالتأكيد يجب على الحامل أن تتوقف عن شرب الكحول . فتناول الكحول في بداية الحمل أو حتى قبله تؤدي لولادة طفل قبل اكتمال الحمل.

٨- الرضاعة الطبيعية

انها أسطورة أنه لا يمكن حدوث حمل أثناء الرضاعة الطبيعية، لكنها حقيقة أن الرضاعة الطبيعية تقلل حدوث حمل. فالرضاعة تؤثر على التبويض. لكن لا يجب اعتبار هذه هي الوسيلة الوحيدة لمنع الحمل، فحدوث الحمل غير مستحيل. الأمهات الكبيرات في السن اللواتي يردن انجاب طفل آخر قبل انقضاء سنوات الخصوبة يجب أن يفكرن كم سيقمن بالرضاعة الطبيعية. من الأفضل الانتظار من سنة لسنة ونصف قبل حدوث حمل آخر.

٩- التمرينات العنيفة

التمرينات الرياضية تحافظ على جسدك رشيق، قوي، مليء بالحيوية، وكلها أشياء مهمة إذا كنتي تحاولين الانجاب. لكن إذا كان التمرين عنيفا فإنه سيؤثر على التبويض. وهي ليست فقط مشكلة الرياضيات النحيفات لكن أيضا النساء ذوات الوزن الطبيعي عندما يتدربن بعنف لمدة أكثر من 5 ساعات بالاسبوع فإن ذلك يؤثر على فرص حدوث حمل. واكثر العلامات حدوثا على وجود مشكلة هي عدم انتظام التبويض. فإذا لاحظتي أنها صارت أقل، اخبري طبيبك.

١٠ – حقن منع الحمل

فور توقفك عن تناول موانع الحمل الهرمونية فإن الحمل سيحدث خلال شهر ماعدا في حالة ديبوبروفيرا، حقن منع الحمل. كل حقنة ديبوبروفيرا تمنع الحمل من 12-14 أسبوع. وبينما يستغرق الأمر عندما توقف المرأة استعمال موانع الحمل الاخرى حوالي شهر لحدوث الحمل، فإنه في حالة الحقن فإن الأمر قد يستغرق عدة شهور.

١١- أمراض الغدة الدرقية

في دراسة نشرت عام 2015، دعمت الفرضية التي تم الشك بها طويلا حو أن أمراض الغدة الدرقية تؤثر على التبويض والحمل، وتوصي أن النساء اللواتي تعاني من مشكلات في الحمل يجب أن يقمن بفحوصات الغدة الدرقية. المرضى الذين يعانون من مشكلات خطيرة بالغدة يظهرون أعراضا واضحة. لكن في الحالات البسيطة غير المشخصة لانخفاض هرمون الغدة الدرقية قد تسبب انخفاض خصوبة المرأة دون أن تدري.

١٢- الكافيين

إذا كنتِ مدمنة للمشروبات المحتوية على الكافيين فإنكِ قد تعانين من مشكلات في الانجاب. اثبتت دراسة أن الكافيين يؤثر على العضلات التي تتحكم في حركة البويضة من خلال قناة فالوب للوصول للرحم. بينما أثبتت دراسة دنماركية أن شرب اكثر من 5 أكواب من القهوة في اليوم يمكن أن تقلل فرصة المرأة لحدوث تلقيح صناعي بنسبة 50%. بعض الدراسات تفترض أن الكافيين ليس له علاقة بالخصوبة. مع ذلك إذا كنتِ تحاولين الانجاب فإن الأمر يستحق أن تحاولي تقليل كمية ما تشربين من القهوة.

١٣- بعض المشكلات الطبية

بعض المشكلات الصحية مثل تحوصل المبيض، التهاب جدار الرحم، والأورام الليفية تؤثر على فرص المرأة في الانجاب او اكمال الحمل. المرأة التي تعاني من أمراض المناعة مثل الذئبة الحمراء أو الروماتويد أيضا لديها مشاكل في الانجاب حيث أن جسدها قد يرفض البويضة المخصبة أو يهاجم الحيوانات المنوية لزوجها. مع ذلك، في حالات كثيرة فإن هذه النساء قد تستطيع انجاب أطفال أصحاء، فقط يحتاج الأمر عناية فريق طبي.

١٤- التاريخ المرضي للأمراض الجنسية

الأمراض الجنسية مثل الكلاميديا والسيلان ممكن أن تسبب التهاب الحوض وتؤثر على الخصوبة. في الواقع فإن الكلاميديا قد تدمر قناة فالوب دون أي أعراض أخرى. من المهم ملاحظة أن التهابات المهبل ( مثل الفطريات) ليس لها أي اضرار على الخصوبة.

١٥- التوتر

النساء اللواتي يعانين من ارتفاع الانزيم المرتبط بالتوتر لديهن صعوبات في حدوث الحمل. لا تفترض الدراسة ان التوتر وحده هو المسبب لمشكلات الخصوبة، لكنها توصي أن النساء اللاتي يحاولن الانجاب يجب أن يتخلصن من التوتر. التوتر يغير مستويات الهرمونات والتبويض. التوتر في حد ذاته ليس سيئا، لكن زيادته عن الحد هي التي تؤثر على الصحة.

كيف يزيد الرجل من خصوبته

خصوبة الرجل تعني القدرة على إنتاج حيوانات منوية طبيعيةقادرة على اخصاب بويضة المرأة وحدوث الحمل ولكي تكون الحيوانات المنوية طبيعية يجب ان تكون بمواصفات معينة كالأتي:

>الحجم :حوالي 3 مليلتر من (2 – 6)

>العدد : 15مليون حيوان منوي في الملليلتر او اكثر

>الحركة :50% من الحيوانات المنوية ما زالت نشطة تتحرك بعد ساعتين.

> علي الأقل 60 % من الحيوانات المنوية في العينة تبدو طبيعية غير مشوهه او ميتة.

الأسباب المهمة والشائعة لعدم قدرة الرجل على الإنجاب، أو عقمه، تشمل العناصر التالية :

يحتاج الرجل إلى سائل منوي يحتوي على عدد كاف من الحيوانات المنوية، ونوعية سليمة في الشكل وقدرات الحركة لتلك الحيوانات المنوية. وأنواع هذه الاضطرابات المحتملة تشمل :

> * وجود سائل خال بالمطلق من الحيوانات المنويةazoospermia.

> * وجود سائل ذي عدد متدن من الحيوانات المنويةoligospermia.

> وجود سائل يحتوي على نسبة عالية من الحيوانات المنوية لكنها غير مكتملة النمو، أو الحيوانات المنوية المشوهة الشكل.

> وجود سائل منوي يحتوي على نسبة عالية من الحيوانات المنوية الكسولة التي لا تمتلك نشاطا في الحركة: وعدا حالات خلو السائل المنوي من حيوانات منوية، فإن الاضطرابات الأخرى في الحيوانات المنوية، أي في الشكل أو الحركة أو العدد، قد تكون أسبابها جينية أو نتيجة لعدة سلوكيات حياتية، مثل التدخين أو تعاطي الكحول أو تناول بعض من الأدوية. كما قد تكون نتيجة للإصابة بأمراض مزمنة، مثل الفشل الكلوي، أو الإصابة بأمراض معينة خلالفترة الطفولة مثل النكاف وكذلك وجود انخفاض في نسبة الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية، أو وجود اضطرابات في جهاز مناعة الجسم.

انعدام الحيوانات المنوية

إن وجود سائل منوي خال بالمطلق من الحيوانات المنوية هو السبب في نحو 15 في المائة من حالات العقم. وهناك سببان قد يؤديان إلى حصول هذا الغياب التام للحيوانات المنوية في السائل المنوي. الأول، عدم قدرة الخصيتين على إنتاج أي حيوانات منوية. إما نتيجة لمشكلة تتعلق بالكروموسومات الوراثية. أو نتيجة لعدم توفر نسبة كافية من الهرمونات اللازمة لعملية إنتاج الحيوانات المنوية. وعدم قدرة الخصية على إنتاج أي من الحيوانات المنوية هو السبب في 60 في المائة من حالات «خلو السائل المنوي من الحيوانات المنوية». السبب الثاني، عدم وصول الحيوانات المنوية التي كونتها وأنتجتها الخصية بالفعل، للامتزاج بالسائل المنوي الخارج من جسم الرجل عند القذف. بعبارة أخرى؛ وجود «انسداد» يعوق هذا الوصول والامتزاج. وهذا هو السبب في 40 في المائة من حالات «خلو السائل المنوي من الحيوانات المنوية». وهو ما يكون نتيجة وجود تلف في أنابيب نقل الحيوانات المنوية وهذا التلف في مجرى هذه الأنابيب قد يكون خلقيا، أو نتيجة لالتهابات ميكروبية سابقة، مثل ميكروبات الأمراض الجنسية المعدية.

دوالي الخصيتين

نتيجة لوجود أوردة متوسعة، ومحتوية على كميات كبيرة نسيبا من الدم، ترتفع الحرارة في الخصية، لتقارب ما هو طبيعي داخل الجسم، ولأن البرودة النسبية ضرورية لعملية إنتاج الحيوانات المنوية بشكل فاعل، فإن من أكثر أسباب عقم الرجل هو وجود دوالي الخصيتين، وتحديدا تدني عدد الحيوانات المنوية. ويمكن أن يتسبب دوالي الخصيتين أيضا في تشوهات شكل الحيوانات المنوية أو كسلها عن الحركة. وتشير الإحصاءات الطبية إلى أن 40 في المائة من الرجال المصابين بالعقم، لديهم بالفعل دوالي في الخصية. ومن السهل على الطبيب التعرف على وجود الدوالي هذا، ومن الممكن علاجه وإزالته بكفاءة؛ بالجراحة أو بالقسطرة. هذا مع ملاحظة ما تؤكده الرابطة الأميركية للمسالك البولية من أن دوالي الخصية موجود لدى 15 في المائة من الرجال في سن ما دون 45 سنة، ولذا ليس بالضرورة أن يكون مؤديا إلى العقم لدى كل المصابين به، بل البعض منهم.

القذف المرتد

القذف الطبيعي هو إلى الأمام، أي لخارج الجسم من خلال القضيب، ولكن لدى بعض الرجال مشكلة في القذف الطبيعي، وذلك بالقذف إلى الخلف،. وغالبا يكون سبب مشكلة القذف المرتدهو وجود اضطراب وظيفي في تناغم عمل العضلات والأعصاب لضبط اتجاه عملية القذف، . وتحدث هذه الحالة نتيجة لإجراء عملية جراحية سابقة في تلك المنطقة، أو نتيجة لتناول بعض الأدوية، أو كأحد تداعيات بعض الأمراض التي تطال الجهاز العصبي. ويمكن تشخيص هذه الحالة بحصول قذف جاف، أي عدم خروج السائل بالتزامن من بلوغ ذروة النشوة، وأيضا بإخراج بول ضبابي وغير شفاف كما هو طبيعي عادة. ويعتبر «ضعف الانتصاب» أحد أسباب عدم القدرة على توصيل السائل المنوي إلى مهبل المرأة.

أطعمة هامة لزيادة الخصوبة عند الرجال:

1-الثوم: الثوم من الاطعمة الخارقة التى تلعب دور رائع فى تحسين صحة الرجل الجنسية بشكل عام وزيادة خصوبة الرجل بدرجة هائلة حيث يعد الثوم من الاطعمة الغنية بالسيلينيوم وهى مادة قادرة على تعزيز القدرة الجنسيةلدرجة كبيرة وتحافظ على سلامة الحيوانات المنويةمن الضرر كما يحتوى الثوم على فيتامين B6 ومادة الأليسين وهى تساعد على تدفق الدم الى الاطراف والعضو الذكرى مما يعالج مشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجل .

2-الاسماك: الأسماك بجميع انواعها من الاطعمة الغنية باحماض الاوميغا3 و6 وهى العناصر المسؤولة على تنمية الحيوانات المنوية وتحسين جودتها والحصول على افضل نوعية من الحيوانات المنوية ممتا يزيد خصوبة الرجل بدرجة كبيرة تصل الى علاج حالات من العقم .

3- عصير الرمان: تعتبر مضادات الاكسدة من اهم العناصر لزيادة خصوبة الرجل فهى تعمل على زيادة الحيوانات المنوية وتحسين جودنها ومن اكثر الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة هى عصير الرمان الذى يعتبر من الاطعمة الخارقة التى تلعب دور كبير فى زيادة خصوبة الرجل وتحسين الصحة الجنسية والانجابية لديه .

4- الموز: يعد الموز من افضل الاطعمة التى تعمل على زيادة خصوبة الرجل وتعزيز الصحة الجنسية لديه حيث يحتوى الموز على فيتامين A,C,B1 الى جانب الماغنيسيوم والبروتين وكلها مواد لها قدرة خهائلة على تحسين قدرة وصحة الرجل الجنسية وتعزيز الخصوبة من خلال تحسين جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل فعندما يأكل الرجل اربع موزات فهي بمثابة فياجرا طبيعية.

5- بذور اليقطين: من الاطعمة الصحية التى تفيد بشدة فى تحسين صحة الرجل الجنسية بوجه هام وزيادة الخصوبةلديه هى بذور اليقطين التى تحتوى على نسبة عالية من الزنك التى تعمل على زيادة هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية كما ان بذور اليقطين غينة بالاوميغا 3 والاحماض الدهينة مما يحفز تدفق الدم الى الاطراف وعلاج ضعف الانتصاب .

6-الأفوكادو: فيتامين E من اهم العناصر التى تحتاجها صحة الرجل الجنسية ولايوجد افضل من الافوكادو الذى يعد من اهم الاطعمة الغنية بفيتامين E التى تساعد على زيادة حركة الحيوانات المنوية وبالتالى زيادة خصوبة الرجل بدرجة كبيرة .

7- التفاح: دائما ما يوصى الاطباء بتناول تفاحة فى اليوم لانه يساعد فى تحسين الصحة بشكل عام اما بالنسبة الرجل فيعتبر التفاح من اهم الاطعمة التى تحافظ على صحة الرجل الجنسية بشكل كبير وتعمل على زيادة خصوبة الرجل وزيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل .

8- الطماطم: معظم حالات العقم لدى الرجال وقلة الخصوبة نتيجة لنقص الليكوبين لدى الرجل وهنا تاتى الطماطم كحل سحرى لزيادة خصوبة الرجل لانها مصدر لليكوبين ومضادات الاكسدة مما يساعد فى زيادة الحيوانات المنوية وزيادة جودتها بدرجة كبيرة وتحسين صحة الرجل الانجابية وزيادة الخصوبة لديه .

عوامل أخرى لتحسين الخصوبة عند الرجال:

– التمارين الرياضية بشكل منتظم تحسن من عدد الحيوانات المنوية وخصائصها بقدر كبير

> – – ابتعد عن المخدرات والكحوليات والتدخين

> – تناول المخدرات أو الكحوليات يؤثر تأثيراً مباشراً على انخفاض عدد الحيوانات المنوية، لذا يجب تجنبها بشكل تام. أما التدخين على وجه الخصوص، فهو يؤدي إلى تدمير الحمض النووي الموجود في الحيوانات المنوية، كما يؤدي أيضاً إلى إصابة المواليد بالعيوب والتشوهات الخلقية. ووفقاً للعديد من الخبراء، فإن الماريجوانا تقلل عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وكذلك الحال مع السائل المنوي، وبالتالي زيادة عدد الحيوانات المنوية غير الطبيعية التي ينتجها الرجل.

> – الحرارة

> – تعتبر الحرارة واحدة من أكبر أعداء صحة الحيوانات المنوية. لذا من الأفضل تجنب ارتداء السراويل الضيقة أو الجينز. وتجدر الإشارة إلى أن جسم الرجل يحتوي على نظام تبريد، يوفر آلية لتبريد الخصيتين. ومع ذلك، فإنه عند ارتداء السراويل الضيقة أو الجينز تصبح قدرات نظام التبريد محدودة. كما يجب الابتعاد عن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة أو المصنوعة من مواد اصطناعية.