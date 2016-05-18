لكل من يسعى لتقليل الوزن والحصول على جسم مثالي وصحي في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الطرق الصحيحة لخسارة الوزن مع التمتع بصحه جيدة

يعد موضوع إنقاص الوزن من المواضيع التي تعير انتباه وتفكير فئة كبيرة من الناس نظرا لانتشار نسبة السمنة بشكل مخيف في المجتمعات. وللأسف يلجأ الكثير من الناس لاتباع أساليب خاطئة لإنقاص الوزن التي تنقص وزن الجسم بطريقة خاطئة وتؤثر على صحة الجسم بشكل عام، لذا ينصح أن تكون مصادر معلوماتنا دائما موثوقة وذات أساس علمي وأن لا نتأثر بما ينتشر حولنا من خرافات واساليب خاطئة وغير صحية لإنقاص الوزن.

5 طرق لخسارة الوزن بطريقة صحية

– الطعام :

من الضروري أن تحرص على تناول الأطعمة المفيدة الصحية التي تشتمل على كافة العناصر الغذائية التي يعتمد عليها الجسم باستمرار منها البروتينات والفيتامينات والأملاح والمعادن والألياف وغيرها، ولكن يجب الحرص على كمية السعرات الحرارية والدهون في الطعام فمن الضروري أن يتم تجنب كافة الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة دهون عالية أو نشويات أو سكريات فجميعها تساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم.

– وجبات ما قبل النوم :

كثيرًا ما نشعر بالجوع في أوقات متأخرة من الليل ولكن من الضروري أن نعلم ان تناول الوجبات الثقيلة الغنية بالعناصر صعبة الهضم قبل النوم تسبب الكثير من المشكلات أهمها تراكم الدهون في الجسم وعسر الهضم، لهذا من الضروري ان نعتمد في فترة المساء على الأطعمة الخفيفة وتجنب كل الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون بحث لا تزيد نسبة السعرات الحرارية في الوجبات المسائية عن 100 سعر حراري فقط.

– عدم إهمال وجبة الإفطار:

تساعد وجبة الإفطار على زيادة معدل الحرق في الجسم خلال اليوم بأكلمة، لهذا ينصح الكثير من خبراء التغذية حول العالم بضرورة تناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر والإعتماد على الأطعمة الخفيفة الغنية بالعناصر المفيدة على أن تحتوي وجبة الإفطار على خضروات وفواكه طازجة مع الحليب والحبوب الكاملة كالشوفان على سبيل المثال أو البيض والخبز لتحفيز الجسم على إنتاج الطاقة وحرق الدهون.

– التمارين الرياضية:

تعمل التمرينات الرياضية على شد عضلات الجسم وتنشيط الدورة الدموية كما انها تساعد بشكل قوي على حرق الدهون المتراكمة بالجسم لهذا لا يجب أن نغفل عن أداء التمرينات الرياضية بانتظام لأنها مفيدة جدًا لصحة الجسم وهي مفيدة ايضًا في الحفاظ على الوزن المثالي للجسم والتخلص من الوزن الزائد.

– أهمية شرب الماء:

تعتبر الماء من العناصر المفيدة جدًا في الحفاظ على صحة جميع أجزاء وأجهزة الجسم فهي ضرورية لتنشيط الدورة الدموية بالجسم ولتسهيل عملية الايض كما انها مفيدة للبشرة والشعر فكلاهما يحتاج للترطيب المستمر، كما تساعد الماء في حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية عن طريق البول والعرق كما انها تزيد من الشعور بالإمتلاء وتساعد على تقليل كمية الطعام التي يتم تناولها في الوجبات لذلك لا يجب ان مهمل تناول كميات كبيرة من الماء بانتظام.

نصائح من أجل الاهتمام بالوزن والمحافظة على الرشاقة :

شرب الماء عند الإحساس بالجوع بين الوجبات الرئيسية, فهذا من شأنه أن يمنع الانغماس في التهام أغذية تضيف إلى الجسم سعرات حرارية لا لزوم لها. عدم إهمال وجبة الفطور, لأنها تجعل الشخص أقل جوعا في الوجبات التالية. البدء في أكل السلطات الخضراء في بداية وجبات الغداء والعشاء, فهي تملأ المعدة وتسرع الشبع وتقلل كمية الطعام المتناولة. استبدال الحليب ومشتقاته الكاملة الدسم, بأخرى قليلة الدسم تعطي سعرات حرارية أقل. التوقف عن الأكل بمجرد الشعور بالشبع. استبدال الخبز الأبيض السريع الامتصاص بالخبز الأسمر البطيء الامتصاص. عدم استعمال سكر الطعام في تحلية المشروبات, مثل: القهوة والشاي و الشوكولاته , أو العمل على استخدام بدائل أخرى للتحلية. الحذر من المشروبات الغازية التي تحتوي كمية عالية من سكر الطعام فالعبوة الواحدة منها يوجد فيها ما يعادل 10 ملاعق من السكر التي تعطي سعرات حرارية فائضة. اعتماد الأغذية الكاملة قدر المستطاع, والابتعاد عن الأغذية المكررة ( المصفاة ) التي تفتقر إلى الكثير من العناصر الغذائية نتيجة المعاملات الطارئة وغير الطارئة التي طاولتها. الإبتعاد عن الأطعمة المقلية لمصلحة الأطعمة المسلوقة, أو المشوية.

استعمال التوابل لتطييب الطعام نيابة عن الصلصات (المايونيز و الكاتشاب و غيرهما)

الابتعاد عن الأطعمة المعلبة أو الجاهزة.

عدم التهام الطعام أمام جهاز التلفاز, لأن هذا السلوك غالباً يدفع إلى استعمال كميات أكبر من الأكل من دون وعي.

مضغ الطعام جيداً قبل بلعه, فالتهور في الأكل والشرب يقود إلى التهام المزيد من الطعام لأن مركز الشبع في الدماغ يحتاج إلى بعض الوقت كي يتم إبلاغه بالرسائل المطلوبة من قبل الجهاز الهضمي .

الحذر من الشوربة لأن بعضها يحتوي مواد دسمة ( زبدة, كريما, زيت ), لا تساعد في نجاح برنامج خفض الوزن.

تناول الدجاج من دون جلده, لأن الأخير يحوي الكثير من المواد الدسمة.

عدم المبالغة في استخدام الملح على الطعام, فزيادة استهلاك الملح تسهم في احتباس السوائل في الجسم وبالتالي إلى زيادة الوزن.

عند الشعور بالجوع بين الوجبات يمكن مضغ الكرفس أو شرب الشاي الأخضر فهما يساعدان في حرق السعرات الحرارية.

طلب الأغذية الصحية في المطاعم بدلاً من اعتماد تناول الأطعمة الجاهزة التي تكون مرتفعة السعرات الحرارية.

عدم ملء خزائن المطبخ بالمأكولات. خصوصاً المكسرات والحلويات والبسكويت والشوكولاته…الخ , وذلك لقطع الطريق على الإغراءات واحتمال تناولها بين الوجبات.

القيام بأعمال منزلية من شأنها أن تبعد صاحبها عن التفكير بالأكل, وبالتالي تكون له حافزا لتخسيس وزنه.

استبدال اللحم بالسمك لأنه يحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية.

تسوق الإحتياجات الغذائية بذكاء من دون مبالغات, وحبذا لو تمت كتابة لائحة بالمشتريات, لتفادي شراء مواد غذائية تزيد عن الحاجة.

الذهاب إلى السوق والمعدة مملوءة, فهذا يحد من الاستسلام للإغراءات والميل إل (الوجبات المسلية) لا لزوم لها.

عدم التسرع في خفض الوزن, لأن هذا الأسلوب سيجعل من استرداد الكيلو غرامات المفقودة بأسرع من البرق.

المشي يومياً مدة لا تقل من نصف ساعة, لأنه يساعد في إنقاص الوزن ويرفع من معنويات الشخص للمواظبة على البرنامج التخسيسي.

استخدام الدرج عوضاً عن المصعد الكهربائي كلما سمح الأمر بذلك, فهذا يعين على حرق عدد من السعرات الحرارية.

عدم استعمال السيارة للمسافات القصيرة.

الاستغناء عن جهاز التحكم عن بعد في تشغيل التلفزيون أو لدى تغيير المحطات.

طرق لتجنب زيادة الوزن :

1- التخلص من اكل الوجبات الخفيفة اثناء مشاهدة التليفزيون .

2- كتابة كل ما تأكله حتي تكون علي بينة من عدد السعرات الحرارية المستهلكة وبالتالي تنجح في السيطرة على زيادة الوزن.

3- البقاء جائعا لفترة طويلة له تأثير سلبي علي الوزن , لان بهذه الطريقة تميل الي تناول الطعام اكثر بكثير , لذا ننصح بأكل الوجبات المخصصة في الأوقات المناسبة وبكميات مناسبة دون الحاجة للتجويع .

4- لا تخرج للعشاء وانت جوعان فتناول وجبة خفيفة او حساء قبل الخروج للعشاء يؤدي الي عدم تناولك المزيد من الاطعمة بالخارج وبالتالي التحكم في كمية الطعام التي تأكلها وتجنب زيادة الوزن .

5- شرب الكثير من الماء من اكثر النصائح المعمول بها في حالة فقدان الوزن , لذا احرص علي شرب الماء بكثرة لتتجنب زيادة الوزن .

6- قل وداعا للوجبات السريعة , لأن تناول الوجبات السريعة بشكل منتظم يضمن زيادة الوزن بسرعة فائقة , لذا احرص علي وداع الوجبات السريعة خاصة المقليات المحملة بالدهون والسعرات الحرارية مثل البطاطس والبرجر وايضا البيتزا .

7- قراءة التعليمات علي المنتجات من اجل اختيار الأطعمة الخالية من الدهون ولتكون اكثر وعيا بالسعرات الحرارية المقدمة وفترة الصلاحية ومحتوي الأطعمة مما يساعدك على السيطرة علي زيادة الوزن .

8- جعل السلطة والحساء اطباق رئيسية علي مائدتك مع التأكد ان السلاطة خالية من اي دهون , كما ننصح بتجنب اضافة الكريمة للحساء من اجل السيطرة علي اي زيادة في الوزن .

9- عدم الأستسلام لألام الجوع بالليل , فيجب الا تأكل في منتصف الليل كما يجب ان تحرص علي ان تكون وجبة العشاء قبل النوم بفترة زمنية لا تقل عن 3 ساعات قبل النوم ,

10- لا تهمل وجبة الأفطار فهي أهم وجبة في اليوم, فلا تتخطاها بغرض رغبتك في تجنب زيادة الوزن , فوجبة الفطور صحية ومفيدة لعملية التمثيل الغذائي .

11- تناول وجبة الأفطار كالملوك اما العشاء فكالفقراء , فهذا قول مأثور توجد به الكثير من الحكمة والفائدة الصحية , فكلما كان العشاء دسما كلما تراكمت السعرات الحرارية اثناء النوم وبالتالي فقدان السيطرة علي الوزن .

12- الشعور بالرضا والأرتياح النفسي وتقبل الذات من اكثر الأمور التي تؤدي الي تجنب زيادة الوزن , فالأأجهاد والأكتئاب غالبا ما يكونا السبب في الأفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن بسرعة فائقة .

13- ممارسة الرياضة وان لم تكن لديك الوقت الكافي فعلي الأقل الحفاظ علي روتين المشي لمده 30 دقيقة يوميا فأذا كنت تحاول انقاص الوزن يجب عليك ان تنغمس في التدريبات النشطة فهذا يساعد في عملية التمثيل الغذائي وبالتالي حرق السعرات الحرارية وتجنب زيادة الوزن .