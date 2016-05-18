إغلاق 25 منشأة طبية بالدقهلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

قرر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إغلاق 25 منشأة طبية بمراكز ومدن المحافظة لممارسة النشاط بدون ترخيص، تضمنت المنشآت التى تم غلقها معامل تحاليل الطبية وعيادات نساء وتوليد ومراكز أشعة ومراكز علاج طبيعى وحضانات وعيادة رمد وعيادة أسنان، وتخصصات مختلفة وذلك بمراكز ميت غمر وبلقاس ودكرنس والجمالية.

وقد جاء قرار المحافظ بغلق تلك المنشآت بناء على ما عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك بتقرير لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والتى قامت بالمرور الميدانى لفحص تلك المنشآت، وكذا تقرير الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة الذى أفاد بعدم وجود اشتراطات صحية وفنية، بمعامل التحاليل التى تم غلقها لمخالفتها لأحكام القانون، وكذا ممارسة العيادات والمراكز الطبية التى تم غلقها للنشاط بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل فى هذا الشأن.

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