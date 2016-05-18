بالصور.. وكيل البرلمان يدعو الفريق مميش لزيارة مجلس النواب

دعا سليمان وهدان وكيل البرلمان الفريق مهاب مميش لتنظيم زيارة للتعرف على أعضاء البرلمان المصرى، خلال اللقاء الذى تم بين الفريق مميش ووفد البرلمان عقب الزيارة البحرية التى نظمتها هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء.

وقال وهدان إن ما شاهده اليوم فى قناة السويس يدعو للفخر، خاصة الخدمات التى تقدمها القناة فى مجال علاج المواطنين وإنشاء مراكز متخصصة فى علاج أمراض الفيروسات والقلب والاحتياجات الخاصة، مطالبا بتوسيع دائرة الخدمات الطبية بحيث تشمل جميع محافظات مصر وخاصة المحافظات الفقيرة التى تحتاج الى دعم طبى.

ومن جانبه، قال الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس ملك الشعب المصرى بالكامل ونسعى للوصول إلى المحافظات المصرية لتقديم الخدمات الطبية للشعب المصرى بالكامل، مشيرا إلى أن الاهتمام بالإنسان من أولويات هيئة قناة السويس لأن الإنسان هو الأساس فى تقدم ورقى الوطن، من خلال توفير خدمات طبية وصحية جيدة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت فى افتتاح مجموعة من المراكز الطبية المتقدمة فى مستشفيات الهيئة بنمرة 6 بالإسماعيلية ومنها مركز القلب المفتوح والفيروسات الكبدية وعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة بتقنية عالية وبأجهزة حديثة.

وفى نهاية اللقاء قدم الفريق مميش درع الهيئة للنائب سليمان وهدان وكيل مجلس البرلمان وللنائب يحى الكدوانى منسق اللقاء بحضور أعضاء البرلمان من محافظات القناه.

- بالصور.. بدء لقاء الفريق مميش بوفد من أعضاء مجلس النواب