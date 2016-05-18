أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية

Google+ Print
بالصور.. افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية بالصور.. افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية
افتتح اللواء حسين الريدى، مساعد وزير الداخلية للجوازت والهجرة، ومدير أمن الدقهلية اللواء عاصم حمزة، اليوم الأربعاء، قسم الجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة.

حضر الافتتاح عدد كبير من أهالى مركز ومدينة المنزلة وعثمان السيد عثمان رئيس مركز ومدينة المنزلة، ومساعد وزير الداخلية لفرقة الشمال ومأمور مركز شرطة المنزلة وعدد من القيادات الشرطية والتنفيذية برئاسة مركز ومدينة المنزلة.

افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية (1)

افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية (2)

افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية (3)

افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية (4)


>- بالصور.. تفاصيل الاعتداء على صياديى بحيرة المنزلة صعقا بالكهرباء.."شرطة المسطحات" تهاجم أوكار المتعدين على البحيرة.. والقبض على زعيم تشكيل عصابى يسمى "داعش بحيرة المنزلة" تخصص فى التعدى على البحيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365