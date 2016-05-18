بالصور.. افتتاح قسم للجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة فى الدقهلية

افتتح اللواء حسين الريدى، مساعد وزير الداخلية للجوازت والهجرة، ومدير أمن الدقهلية اللواء عاصم حمزة، اليوم الأربعاء، قسم الجوازات بالمجمع الشرطى بمركز المنزلة.

حضر الافتتاح عدد كبير من أهالى مركز ومدينة المنزلة وعثمان السيد عثمان رئيس مركز ومدينة المنزلة، ومساعد وزير الداخلية لفرقة الشمال ومأمور مركز شرطة المنزلة وعدد من القيادات الشرطية والتنفيذية برئاسة مركز ومدينة المنزلة.

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