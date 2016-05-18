قائد قوات الدفاع الشعبى: دمرنا 95%من الأنفاق فى سيناء ومستمرون فى الحرب ضد الإرهاب

أكد اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وبطل معركة كرم القواديس بسيناء أن الجماعات الإرهابية التى تعمل على زعزعة الاستقرار فى شمال سيناء لن تنال من الوطن وأن أفراد القوات المسلحة على استعداد للتضحية بأرواحهم ودمائهم فى سبيل حماية مصر ، مستنكراً الأعمال الخسيسة التى يقوم بها هؤلاء من قتل وتهديد أمن الأبرياء والأمنيين.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها جامعة طنطا متمثلة فى إدارتى " رعاية الشباب " و"التربية العسكرية" بعنوان - " الأعمال البطولية لمقاتلى الوطن فى القضاء على الإرهاب" تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة بحضور اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية والدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم والدكتور محمد أحمد ضبعون والدكتور مدثر طه أبو الخير نواب الجامعة وبعض عمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب والطلاب الجامعة، كما حضر قادة ضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة بمحافظة الغربية .

استعرض رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الأعمال البطولية لمقاتلى الوطن فى القضاء على الإرهاب، مؤكدا أنه تم تدمير أكثر من 95% من الأنفاق التى يتسلل منها الإرهابيين داخل أرض الوطن، وضبط العديد من الأسلحة والملابس العسكرية التى يستعملها الإرهابيين فى مهاجمة جنودنا البواسل قائلا:"مستمرون فى حربنا على الإرهاب للقضاء عليه".

ووجه اللواء خالد توفيق التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل أرض سيناء بالوقوف دقيقة حداد على أرواحهم مسطراً العديد من البطولات التى سجلوها.

رئيس جامعة طنطا يستقبل بطل معركة كرم القواديس بسيناء

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