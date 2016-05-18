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بالصور.. وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس

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بالصور.. وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس بالصور.. وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس
استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وفد جامعة تاكسيجى بولاية الأباما بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور تشربل ديفيز وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب والدكتور جوبال ريدى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ورئيس شئون البرامج الدولية، وعدد من طلاب مرحلة البكالوريوس، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم بين كليتى الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، والطب البيطرى بجامعة تاكسيجى بحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور أحمد حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتقرر توسيع الاتفاقية لتشمل العديد من الكليات بالجامعة وعمل برامج دولية مشتركة بين الكليات وبعض المشاريع بالتعاون بين جامعتى قناة السويس وتاكسيجى، كما تم الاتفاق على قيام وفد من جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بزيارة جامعة تاكسيجى للوقوف على كيفية التعاون بين الجامعتين.

وقال الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى، إن برنامج الزيارة شمل تدريب الطلاب فى مزرعة الكلية داخل المعمل المركزى ومعمل قسم الفارماكولوجى، وزيارة الوحدات البيطرية ومصنع لإنتاج المنتجات الغذائية "لحوم ودواجن"، وزيارة لأحد المزارع الخاصة بالإنتاج الحيوانى، وزيارة حديقة الحيوان بالقاهرة.

وأضاف الدكتور إبراهيم فارس أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات الراسخة فى مجالات التنمية الدولية بين وأمريكا والاهتمام المشترك فى مجال البحوث والتعليم ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولى وزيادة مساهمتهم فى التنمية الاجتماعية، وأن هناك تعاونا جادا بين الجامعتين فى مجالات عدة أهمها تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتطوير المقررات والتكنولوجيا والتعليم.

وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس (1)

وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس (2)

وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس (3)

وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس (4)


>- وحدة للنشاط الطلابى للتدريب على الصناعات اليدوية بـ"تربية قناة السويس"

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