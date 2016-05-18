بالصور.. وفد جامعة تاكسيجى الأمريكية فى زيارة تعاون لجامعة قناة السويس

وتقرر توسيع الاتفاقية لتشمل العديد من الكليات بالجامعة وعمل برامج دولية مشتركة بين الكليات وبعض المشاريع بالتعاون بين جامعتى قناة السويس وتاكسيجى، كما تم الاتفاق على قيام وفد من جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بزيارة جامعة تاكسيجى للوقوف على كيفية التعاون بين الجامعتين.
وقال الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى، إن برنامج الزيارة شمل تدريب الطلاب فى مزرعة الكلية داخل المعمل المركزى ومعمل قسم الفارماكولوجى، وزيارة الوحدات البيطرية ومصنع لإنتاج المنتجات الغذائية "لحوم ودواجن"، وزيارة لأحد المزارع الخاصة بالإنتاج الحيوانى، وزيارة حديقة الحيوان بالقاهرة.
وأضاف الدكتور إبراهيم فارس أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات الراسخة فى مجالات التنمية الدولية بين مصر وأمريكا والاهتمام المشترك فى مجال البحوث والتعليم ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولى وزيادة مساهمتهم فى التنمية الاجتماعية، وأن هناك تعاونا جادا بين الجامعتين فى مجالات عدة أهمها تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتطوير المقررات والتكنولوجيا والتعليم.
>- وحدة للنشاط الطلابى للتدريب على الصناعات اليدوية بـ"تربية قناة السويس"