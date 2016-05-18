أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الصحة» تنفى استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم من قرار زيادة الأسعار

Google+ Print
«الصحة» تنفى استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم من قرار زيادة الأسعار «الصحة» تنفى استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم من قرار زيادة الأسعار

أدوية – أرشيفية

مراسل – «ONA»:

نفى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم من قرار زيادة الأدوية التي تقل عن ٣٠ جنيهًا بنسبة ٢٠%.

وأوضح وزير الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن القرار شامل لجميع الأدوية التي يبدأ سعرها من صفر إلى ٣٠ جنيهًا بما في ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم، وغيرها من الأنواع المختلفة أيًا كانت.

وأكد الوزير أن رفع أسعار تلك الأدوية المحلية ٢٠% جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الأنهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على زيادة أسعار الدواء  ٢٠%  للأدوية التي لا يتجاوز أسعارها ٣٠ جنيها فقط.

 وأوضح وزير الصحة أن هناك ٤ آلاف صنف دواء غير متوفرة في السوق المحلي من ١٢ ألف صنف دواء هي عدد أصناف الأدوية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية لإنتاج الأدوية لم تعد قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن ثمن انتاجها أصبح مرتفع بينما أسعارها منخفضة للغاية.

ولفت إلى أن البديل هو لجوء المريض إلى شراء الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن، مؤكدًا أن الغرض من القرار يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيط؛ حيث أصبح يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن