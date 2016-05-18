«الصحة» تنفى استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم من قرار زيادة الأسعار

مراسل – «ONA»:

نفى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم من قرار زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن ٣٠ جنيهًا بنسبة ٢٠%.

وأوضح وزير الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن القرار شامل لجميع الأدوية التي يبدأ سعرها من صفر إلى ٣٠ جنيهًا بما في ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم، وغيرها من الأنواع المختلفة أيًا كانت.

وأكد الوزير أن رفع أسعار تلك الأدوية المحلية ٢٠% جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الأنهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على زيادة أسعار الدواء ٢٠% للأدوية التي لا يتجاوز أسعارها ٣٠ جنيها فقط.

وأوضح وزير الصحة أن هناك ٤ آلاف صنف دواء غير متوفرة في السوق المحلي من ١٢ ألف صنف دواء هي عدد أصناف الأدوية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية لإنتاج الأدوية لم تعد قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن ثمن انتاجها أصبح مرتفع بينما أسعارها منخفضة للغاية.

ولفت إلى أن البديل هو لجوء المريض إلى شراء الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن، مؤكدًا أن الغرض من القرار يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيط؛ حيث أصبح يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية.