صاروخية النني ضد برشلونة تنافس روعة سانشيز على جائزة هدف الموسم في أرسنال

بالتأكيد هدف سيظل في الذاكرة دائما، لاعب الوسط المصري الرائع محمد النني يضرب شباك برشلونة في كامب نو بهدف صاروخي. هدف ينافس على جائزة الأفضل في موسم أرسنال.

أرسنال أنهى موسمه في المركز الثاني برصيد 71 نقطة خلف المتوج باللقب ليستر سيتي بفارق 10 نقاط ومتخطيا توتنام الثالث صاحب الـ70 نقطة في الدوري الإنجليزي.

في الدوري الإنجليزي لعب النني 11 مباراة من تسع بشكل أساسي وصنع خلالها هدفا بمجموع دقائق وصل إلى 794.

إلا أن اللقطة الأبرز في بداية النني مع أرسنال كانت في دوري أبطال أوروبا بسبب هدفه الرائع في شباك برشلونة.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي أرسنال عن الـ10 أهداف التي تنافس على جائزة أفضل هدف في الموسم، بتواجد هدف النني بجوار كعب سانشيز الرائع أمام مانشستر يونايتد.

وجاءت الأهداف على النحو التالي:

النني في برشلونة – أوليفير جيرو في كريستال بالاس – ماثيو فيلاميني في توتنام – أليكسيس سانشيز في مانشستر يونايتد – ثيو والكوت في مانشستر سيتي – أوليفير جيرو في ليفربول – داني ويلبيك في ليستر سيتي.

كالام تشامبرز في بيرنلي – آرون رامسي في توتنام – جويل كامبل في سوانزي سيتي.

ويتم اختيار الأفضل على حساب اختيارات الجماهير عبر الموقع الرسمي.

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شاهد – هدف النني الرائع في برشلونة

شاهد - ملخص ما قدمه النني ضد برشلونة