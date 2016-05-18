مصر للطيران تطرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بأنه فى ضوء حرص الشركة على تقديم أرقى الخدمات للعملاء بأسعار تنافسية، ستبدأ الشركة فىى تنفيذ حملة تسويقية جديدة تتضمن عروض وبرامج ترويجية وتخفيضات على أسعار رحلاتها أسبوعيًا وطوال فترة الصيف بدءً من مايو الحالى وحتى آخر أغسطس القادم على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وأضاف مسلم أن أولى هذه العروض ستبدأ فى 23 مايو الجارى بطرح تخفيض قدره 50% على تذاكر سفر درجة رجال الأعمال على جميع الرحلات التى تسيرها الشركة من خارج مصر إلى وجهات مختلفة والعابرة بمطار القاهرة الدولى، وبإمكان عملاء مصر للطيران شراء التذاكر من 23 وحتى 29 مايو الحالى، على أن يكون السفر خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 نوفمبر القادم.

يأتى هذا تشجيعاً للحركة عبر مطار القاهرة الدولى كونه مطاراً محورياً، خاصة فى ظل المنافسة التى يشهدها مجال النقل الجوى بين المطارات العالمية المختلفة.مصرللطيران تطرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال على جميع.

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