خلصت الامتحانات..طالب إعدادية فى الدقهلية يصيب زميله بمشرط ببطنه ويكسر يده

شهدت مدرسة ممدوح أبو النجا للتعليم الأساسى بقرية رأس الخليج التابعة لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية اليوم واقعة اعتداء طالب بالصف الثالث الإعدادى على زميله "بمشرط حاد" أثناء تأديتهما امتحان آخر العام.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية اخطارا من رئيس مباحث مركز شربين باعتداء طالب على زميله "محمود.ى" بمشرط حاد فى بطنه يده عقب الامتحان لخلاف بينهما.

وتم نقل الطالب المصاب من المدرسة، إلى المستشفى وتم إسعافه بـ 14 "غرزة" فى بطنه و"5 غرز" فى كتفه، بالإضافة إلى كسر فى يده اليسرى، وتحرر محضرا بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

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