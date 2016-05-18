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أستاذ بالأزهر منتقدا تحريم السلفيين مشاهدة الدراما فى رمضان: مثيرة للاشمئزاز

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أستاذ بالأزهر منتقدا تحريم السلفيين مشاهدة الدراما فى رمضان: مثيرة للاشمئزاز أستاذ بالأزهر منتقدا تحريم السلفيين مشاهدة الدراما فى رمضان: مثيرة للاشمئزاز
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما تسمى بتصريحات المتسلفة السلفية المثيرة للاشمئزاز والتندر والسخرية من خلال الفتاوى التى يصدرونها يعد أمرا خطيرا، موضحا أن المسئول عن الشئون الإسلامية فى هو الأزهر، الذى يفتى ويصدر الأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وأضاف استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع" أن ما يفعله السلفية هو افتئات على الأزهر ودار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تحريم السلفية مشاهدة مسلسلات رمضان هى فتوى خاطئة، ومضمون الفتوى خارج عن النصوص والقواعد الشرعية لأن الترويح عن النفس جائز شرعا.

ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، يجدد السلفيون كل عام معارك مشاهدة المسلسلات والأعمال الدرامية، الأمر الذى يفتح الباب لمناقشة جواز التمثيل والفن بصفة عامة، واستمرارًا لذلك المسلسل أفتى الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى بتحريم مشاهدة الأفلام أو المشاركة فى المسابقات فى شهر رمضان سواء نهارا أو ليلاً.

- مسلسل السلفيين السنوى.. داعية سلفى يُحرّم مشاهدة الدراما فى شهر رمضان

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مصر 365

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